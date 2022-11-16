В Улан-Удэ 17-летний водитель без прав сбил девушку

В Улан-Удэ накануне вечером 17-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», не имеющий прав управления транспортом, следуя по ул. Братской, совершил наезд на 19-летнюю девушку, сообщили в ГИБДД Бурятии.В результате ДТП студентка получила травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи была отпущена домой.За передачу прав управления лицу, не имеющему соответствующего права, к административной ответственности привлечена мать несовершеннолетнего. Кроме того, стоит отметить, что молодой человек ранее уже задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде.Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 346 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 21 водитель с признаками опьянения. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий с механическими повреждениями автомашин.Фото: ГИБДД