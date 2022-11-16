Общество 16.11.2022 в 14:54

У-УАЗ стал лучшим в «офшорной авиации»

Улан-Удэнский авиазавод третий год занимает лидирующие позиции отраслевого рейтинга
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У-УАЗ стал лучшим в «офшорной авиации»
Улан-Удэнский авиационный завод («Вертолеты России», госкорпорация Ростех) по оценке агентства «Центр поставщиков ТЭК» стал лидером рейтинга «Импортозамещение на российском шельфе» в номинации «Офшорная авиация», сообщили в пресс-службе предприятия.

Рейтинг ежегодно составляется на основе прямого опроса представителей компаний нефтегазового комплекса с целью выявления лучших поставщиков продукции и услуг для освоения нефтегазового шельфа. Улан-Удэнский авиационный завод третий год занимает лидирующие позиции отраслевого рейтинга.

«При изготовлении авиационной техники в интересах нефтегазового сектора мы приняли во внимание все пожелания заказчиков, – отметил генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода, председатель Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Козлов. – В кооперации с другими предприятиями холдинга «Вертолеты России» мы работаем над выпуском специализированного офшорного вертолета Ми-171А3, предназначенного для выполнения полетов на морские буровые платформы».

Вертолет Ми-171А3 в полной мере соответствует рекомендациям IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью.



Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе: максимальный взлетный вес машины составляет 13 000 кг (по категории А), количество перевозимых пассажиров – до 24 человек, масса перевозимого груза на внешней подвеске составляет 5000 кг. Вертолет предназначен для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, в диапазоне температур окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С.

Фото: Ростех
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вертолетостроение рейтинг У-УАЗ

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