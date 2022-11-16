Экс-министр здравоохранения Иркутской области подозревается в получении 7 млн руб взятки

Экс-министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков задержан следователями по подозрению в получении взятки, сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.Согласно данным предварительного следствия, к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу – бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову - причастен директор коммерческой организации. Он передал Сандакову взятку в виде наличных в размере 7 млн рублей от руководителей иной коммерческой структуры.Взятка предназначалась за оказание помощи взяткодателям в заключении государственного контракта между министерством здравоохранения Иркутской области и их коммерческой организацией на поставку медицинского оборудования – эндоскопической системы, стоимостью более 150 млн рублей.Передача взятки состоялась в 2022 году после реализации этого государственного контракта.В рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми.В настоящее время решается вопрос об избрании Якову Сандакову меры пресечения. Всего по вышеуказанным уголовным делам проходит семь фигурантов.В управлении напомнили, что в 2021 году должностные лица министерства здравоохранения Иркутской области, осведомлённые о предстоящей закупке для медицинского учреждения оборудования, используя свои служебные полномочия, действуя группой лиц, искусственно завысили начальную (максимальную) цену контракта. Для этого они использовали подложные коммерческие предложения о возможности поставки медицинского изделия в короткие сроки, которые могла выдержать только аффилированная организация.В дальнейшем коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в стоимости перед и после закупа медицинского оборудования составила более 10 млн рублей. Денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету Иркутской области.Яков Сандаков был назначен на должность регионального министра здравоохранения в ноябре 2020 года. Ранее он возглавлял поликлинику №109 в Москве. До Сандакова министром здравоохранения Иркутской области трудилась Наталия Ледяева, которая ушла в отставку, а сегодня является подсудимой. Ее правоохранительные органы обвиняют в мошенничестве на 25 миллионов рублей. Чиновница закупила в период ковида на эти суммы медицинские маски с грубым нарушением законодательства.Фото: irk.sledcom.ru