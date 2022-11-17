Общество 17.11.2022 в 17:39

В Бурятии мастер горнодобывающего предприятия, обвиняется в нарушении требований промбезопасности

Из-за него получил инвалидность машинист, чью голову зажало между вагонеткой и шахтным электоровозом
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Текст: Номер один
В Бурятии мастер горнодобывающего предприятия, обвиняется в нарушении требований промбезопасности
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего бывшего горного мастера одного из горнодобывающих предприятий. Мужчина обвиняется в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч. 1 ст. 217 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что обвиняемый руководил горными работами на одном из участков подземного рудника на Нерундинском золоторудном месторождении. Вечером 28 января нынешнего года он выдал машинисту путевой лист на неисправный шахтный электровоз, у которого были повреждены системы электропитания и сцепки вагонов. А после направил машиниста вместе с проходчиком в штольню для вывоза горной массы.

При этом мастер знал о проблемах с электровозом, при которых его эксплуатация была запрещена. Но существующими правилами безопасности он преступно пренебрег. Ночью во время откатки горной массы перевернулся один из вагонов. Чтобы поставить его на рельсы работники отцепили другие вагоны и расчистили линию. Затем стали производить обратную сцепку, во время которой из-за вышеуказанных неисправностей систем и механизмов голову машиниста зажало между металлическим корпусом электровоза и вагонеткой. В результате полученного удара потерпевшему были причинены повреждения, опасные для жизни, повлекшие инвалидность.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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