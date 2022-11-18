Депутаты Горсовета Улан-Удэ призвали бюджетные учреждения искать способы заработка

17 ноября состоялось заседание комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ. На заседании депутаты обсудили бюджетные ассигнования в жилищно-коммунальное хозяйство на 2022 год и плановый период 2024 и 2025.

Как рассказали руководители предприятий, подведомственных комитету городского хозяйства администрации Улан-Удэ, у каждого из них – свои потребности.

Так, комбинату по благоустройству не хватает 290 млн для выполнения всего объема запланированных в 2023 году работ.

- По ямочному ремонту идет дефицит. Средства здесь необходимы сразу в полном объеме, так как нужно закупить асфальт, нанять бригады, которые будут работать. Если не закупить все вовремя, работать будет нечем, а пока дождемся дополнительного финансирования, сезон пройдет, - отметил директор предприятия Владимир Соснин.

Кроме того, средства нужны на содержание мостов и путепроводов города. Сейчас средства на их содержание не выделяются вообще.

- Требования к мостам серьезные, должны быть пункты слежения, фиксация всех подъездов и выездов - это связано с безопасностью и необходимостью проведения своевременного ремонта. Также разработать паспорта безопасности на 19 объектов транспортной инфраструктуры, - добавил Владимир Соснин.

Между тем, стоит отмеиить, что за содержание отвечает республика, соответственно средства должны выделяться из республиканского бюджета.

Средства необходимы и на ремонт ливневых канализаций, а также фонтанов в скверах «Радуга» и «Школьный».

Не решен в Улан-Удэ также и вопрос о снегосвалках - их нужно обустроить в соответствии с федеральными требованиями об охране окружающей среды. Необходимо сделать ограждения участков и твердое основание. Снегосвалок в городе три, а необходимым требованиям соответствует лишь одна.

- Сейчас снег складируется на голую землю. Так делать нельзя, должна быть твердая поверхность, в виде чаши, потом вода испаряется и чаша очищается, - пояснил директор комбината по благоустройству.

Председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков отметил, что вопрос о складировании снега нужно обсудить с «ТГК-14», которому снег нужен для золоотвалов.

Кроме того, комбинат по благоустройству испытывает нехватку техники. Ее у столицы Бурятии примерно в полтора меньше, чем у других городов с таким же населением. А потому требуется больше ручного труда, однако отмечается дефицит персонала, и не все улицы входят в реестр убираемых на регулярной основе.

- Ежегодно требуется обновление 15 единиц техники. Мы не используем при подсыпке улиц реагенты и соли вообще, что также добавляет работы, - добавил Владимир Соснин.

В финансировании нуждаются и другие муниципальные предприятия. МАУ «Специализированная служба» нуждается в финансировании для обслуживания кладбищ в полном объеме.

Городскому лесничеству не хватает денежных средств на проекты для дальнейшего развития и технических – на обеспечение пожарной безопасности.

- Финансирование ежегодно снижается, что не может не сказаться на качестве работ и обеспеченности кадрами. Выделяется меньше средств на противопожарные мероприятия, хотя нужны средства на противопожарные разрывы, на прокладку минерализованных полос, чтобы защитить ДНТ и СНТ от пожаров. Есть проблемы с техникой, нам нужен гусеничный трактор для опахивания. Имеющиеся трактора изношены, также нужна автовышка, - рассказала о потребностях лесничества директор предприятия Виктория Утесова.

В прошлом году предприятие впервые смогло заработать миллион рублей на вырубке деревьев под линиями электропередач и продаже дров.

Лидер по принесению прибыли – Горсвет. За прошлый год предприятие вложило 14 млн. рублей на приобретение техники и, заключив энергосервисные контракты, заработало 30 млн. на монтажных работах. Но для того, чтобы поступления от его деятельности в городскую казну росли, нужны и дополнительные вышки для оказания платных услуг.

Городское лесничество также могло бы зарабатывать дополнительные средства, например, на выращивании цветов к 8 марта или продаже саженцев, а также на оказании услуг по травокошению.

Зарабатывать научился и комбинат по благоустройству – предприятие начало проводить ямочный ремонт дорог.

- В отличии от социального блока, коммунальное хозяйство стало зарабатывать самостоятельно в последние годы. Надеемся, такая тенденция сохранится и впредь. Для дальнейшего развития предприятий им необходима помощь на первом этапе. Наши финансисты обещают уделять первоочередное внимание отрасли жизнеобеспечения, от которой зависит комфорт горожан, - подытожил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.





Фото: "Номер один"