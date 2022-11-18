Бурятская традиция почитания аршанов вошла в Антологию народной культуры

Бурятская традиция почитания целебного источника вошла в Антологию народной культуры. В антологию народной культуры включены обряды и праздники, эпические сказания, ремёсла, промысловые, песенные и танцевальные традиции – ровно 100 объектов нематериального этнокультурного достояния народов России, сообщили в минкультуры Бурятии.Презентация антологии прошла в Санкт-Петербурге на международном форуме «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации». Работа над проектом, который реализуется в рамках Года культурного наследия народов России, велась в течение года. Объекты были выбраны в регионах и прошли согласование федерального экспертного совета. Часть явлений народной культуры, вошедших в антологию, выявлены в ходе фольклорных экспедиций, состоявшихся летом 2022 года.В Бурятии фольклорная экспедиция, организованная Государственным российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерством культуры Бурятии и Республиканским центром народного творчества, собрала материалы нескольких объектов. Один из них – Бурятская традиция почитания целебного источника«самсаалай аршаан» включена во Всероссийский проект «Антология народной культуры».Самсаалай аршаан – летний календарный обряд, посвященный почитанию целебного источника, расположенного к северу от села Хуртага на расстоянии 14 км в местности Шэбшын жалга. Своё начало он берет из-под крутого скального выступа у подножья горы двумя серебристыми студеными ручейками, сливающиеся в целебный аршаан (источник). В экспедиции участвовали: эксперт по культуре тюркских народов отдела национальных культур народов России Центра культуры народов России Евгения Такаракова; член экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия доцент Восточно-Сибирского государственного института культуры, кандидат филологических наук Аюна Дылгырова и специалисты Республиканского центра народного творчества.«В Бурятии в этом году проходит ряд фольклорных экспедиций по выявлению, описанию уникальных объектов нематериального культурного наследия народов Бурятии. После согласования с экспертным советом они войдут в региональный каталог объектов нематериального культурного наследия», – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.«Создание Антологии народной культуры – это одно из ключевых событий Года культурного наследия, объединившее всю страну, большое профессиональное сообщество: ученых и специалистов-практиков по традиционной культуре», – отметили организаторы проекта из Государственного российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова.В числе объектов – осетинский танец «Симд», праздник «Усть-Цилемская горка», михайловское кружево, тувинское горловое пение «хоомей», традиции изготовления игрушек, выделки рыбьей кожи и другие. Презентовали объекты ученые, которые также дали анализ современному состоянию фольклора. Об объектах Бурятии на мероприятии рассказала Аюна Дылгырова.По итогам презентации будет подготовлено одноименно издание, куда войдут материалы по 100 объектам нематериального культурного наследия.Фото: минкультуры Бурятии