Общество 20.11.2022 в 17:12

В Улан-Удэ мобилизованные гранатометчики проводят стрельбы

Совершенствуются навыки прицельной стрельбы из АГС-17 «Пламя» и РПГ-7
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В Улан-Удэ мобилизованные гранатометчики проводят стрельбы
В Улан-Удэ на полигоне Дивизионный общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, мобилизованные военнослужащие совершенствуют навыки прицельной стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» на большие дальности, сообщили в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, отрабатывают порядок оперативной установки гранатометной системы. После определения дальности до мишени, военнослужащие настраивают прицельное устройство, учитывая внешние факторы и особенности местности.

Огневое поражение мишеней, имитирующих живую силу условного противника, производится штатным боеприпасом на удалении от 900 до 1300 метров. При этом, перед мобилизованными военнослужащими стоит задача вести максимально кучный огонь по цели.

Все занятия с мобилизованными военнослужащими проводятся с учетом специфики специальной военной операции.

Мобилизованные гранатометчики ВВО на занятии в Бурятии также уничтожили технику условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Тренировка состоялась на полигоне Дивизионный.

Для успешного поражения целей, располагающихся на различных дальностях, военнослужащие выбирали наиболее выгодные огневые позиции и осуществляли незаметное перемещение между ними.

Помимо стрельб, с гранатометчиками проведены занятия по маскировке, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до целей и их классификации.

Занятия с мобилизованными военнослужащими проводятся под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт в различных вооруженных конфликтах. В основе курса подготовки также лежит специфика проведения специальной военной операции.

Фото: function.mil.ru
Теги
спецоперация мобилизованные тренировки

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