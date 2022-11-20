Общество 20.11.2022 в 21:43

Даши Цыденов возвращается на Байкал с «Мамонтом»?

Художник является главным архитектором компании «Амар», которая станет резидентом «Байкальской гавани»
A- A+
Текст: Номер один
Даши Цыденов возвращается на Байкал с «Мамонтом»?
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился со всемирно известным художником, скульптуром, ювелиром Даши Намдаковым, который выступал в роли представителя компании «Амар». Она вошла в особую экономическую зону «Байкальская гавань» на участок «Пески», сообщил на своих страницах в соцсетях глава республики.

Эта компания планирует создать гостиницу класса «пять звезд», построить отдельные коттеджи, конгресс-центр, различные рестораны и точки питания. «Но самое важное, в этой компании -главный архитектор Даши Намдаков. Предусматривается создание большого количества арт- объектов Даши, строительство дацана и ретритного центра на горе с видом и на Байкал, и на озере Котокель, центра восточной медицины», - написал Алексей Цыденов.



«Встретились с руководством компании и Даши Намдаковым. Рассмотрели на макетах проект будущего развития. Обсудили ход реализации проекта. Статус проектной документации. С учетом предполагаемого развития готовится к подписанию соглашение между «Амар» и «Байкальской гаванью». Первые места размещения должны появиться уже в следующем году. Очень ждем!», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Судя по фото, которые опубликовал глава республики, Даши Намдаков не отказался от объекта на берегу Байкала в виде черепа мамонта. В 2017 году его стоимость оценивалась в 5 млрд рублей. Здесь планировалось разместить музей и другие пространства. Однако именно дороговизна идеи помешала воплотить ее в жизнь. Сейчас череп доисторического животного снова появился на фотографиях. Однако подождем описаний проекта от самого Даши или от «Амар».

Напомним, что смелые монументальные проекты мастера всегда вызывают споры, а то и скандалы. Причем, во всем мире. Ближайший пример – композиция «Хранитель Байкала» на Ольхоне. Короче – ждём! Скучно точно не будет.

Фото: Телеграм/Алексей Цыденов
Теги
туризм Байкал Намдаков

Все новости

Даши Цыденов возвращается на Байкал с «Мамонтом»?
20.11.2022 в 21:43
Жительница Улан-Удэ убила сожителя в пьяной ссоре
20.11.2022 в 21:08
Петр Мордовской: Бурятия объединилась
20.11.2022 в 17:27
В Улан-Удэ мобилизованные гранатометчики проводят стрельбы
20.11.2022 в 17:12
Россия и Монголия обсудили вопросы экологии и энергетики
20.11.2022 в 16:51
Первый в Бурятии зерносушильный комплекс запустили в Тарбагатайском районе
20.11.2022 в 15:45
«Горячие» проблемы горячего питания
20.11.2022 в 13:30
Надежда умирает последней
20.11.2022 в 12:16
В Бурятии обновили «самую красивую деревню России»
20.11.2022 в 11:20
В Бурятии спасли 220 коров от огня
20.11.2022 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 ноября

Читайте также
Жительница Улан-Удэ убила сожителя в пьяной ссоре
Ей назначено наказание – семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима
20.11.2022 в 21:08
Петр Мордовской: Бурятия объединилась
Зампред правительства Бурятии рассказал о мобилизации, поддержке воинов и их семей

20.11.2022 в 17:27
В Улан-Удэ мобилизованные гранатометчики проводят стрельбы
Совершенствуются навыки прицельной стрельбы из АГС-17 «Пламя» и РПГ-7
20.11.2022 в 17:12
Россия и Монголия обсудили вопросы экологии и энергетики
РФ заявила о готовности содействовать в реализации монгольского проекта по лесоустройству «Миллиард деревьев»
20.11.2022 в 16:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru