Даши Цыденов возвращается на Байкал с «Мамонтом»?

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился со всемирно известным художником, скульптуром, ювелиром Даши Намдаковым, который выступал в роли представителя компании «Амар». Она вошла в особую экономическую зону «Байкальская гавань» на участок «Пески», сообщил на своих страницах в соцсетях глава республики.Эта компания планирует создать гостиницу класса «пять звезд», построить отдельные коттеджи, конгресс-центр, различные рестораны и точки питания. «Но самое важное, в этой компании -главный архитектор Даши Намдаков. Предусматривается создание большого количества арт- объектов Даши, строительство дацана и ретритного центра на горе с видом и на Байкал, и на озере Котокель, центра восточной медицины», - написал Алексей Цыденов.«Встретились с руководством компании и Даши Намдаковым. Рассмотрели на макетах проект будущего развития. Обсудили ход реализации проекта. Статус проектной документации. С учетом предполагаемого развития готовится к подписанию соглашение между «Амар» и «Байкальской гаванью». Первые места размещения должны появиться уже в следующем году. Очень ждем!», - подчеркнул Алексей Цыденов.Судя по фото, которые опубликовал глава республики, Даши Намдаков не отказался от объекта на берегу Байкала в виде черепа мамонта. В 2017 году его стоимость оценивалась в 5 млрд рублей. Здесь планировалось разместить музей и другие пространства. Однако именно дороговизна идеи помешала воплотить ее в жизнь. Сейчас череп доисторического животного снова появился на фотографиях. Однако подождем описаний проекта от самого Даши или от «Амар».Напомним, что смелые монументальные проекты мастера всегда вызывают споры, а то и скандалы. Причем, во всем мире. Ближайший пример – композиция «Хранитель Байкала» на Ольхоне. Короче – ждём! Скучно точно не будет.Фото: Телеграм/Алексей Цыденов