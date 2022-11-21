Общество 21.11.2022 в 11:48

В Бурятии на пожаре пострадали четыре человека, включая двух детей

Загорание дома произошло в селе Саяны Окинского района, пострадавшие госпитализированы
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Текст: Номер один
В Бурятии на пожаре пострадали четыре человека, включая двух детей
Вечером 20 ноября от оперативного дежурного центрального пункта пожарной связи поступила информация о том, что в Окинскую районную больницу  поступили четыре человека с ожогами и признаками отравления продуктами горения, сообщи в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Загорание дома произошло в селе Саяны Окинского района по улице Патархеева. Перед возгоранием сожители уснули в состоянии алкогольного опьянения, дети в это время играли зажигалкой и подожгли вещи. От пожара женщина проснулась и выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Затем вернулась в дом, вывела детей и сожителя.

Огонь ликвидировали жильцы и местные жители. Пожарные подразделения не привлекались, так как обращения о возгорании, от жильцов и соседей, в пожарную охрану и на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» не поступало.

После ликвидации открытого огня, сестра пострадавшей вызвала фельдшера, который вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Пострадавшие были доставлены в ЦРБ. Женщина 1983 г.р. с ожогом лица, верхних и нижних конечностей 45-50%, мужчина 1985 г.р. получил ожог лица, обеих ладоней второй-третьей степени, двое детей 2017 и 2020 г.р. получили ожоги туловища и конечностей 10-15%.

Фото:  Республиканское агентство ГО и ЧС
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