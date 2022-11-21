В Бурятии на пожаре пострадали четыре человека, включая двух детей

Вечером 20 ноября от оперативного дежурного центрального пункта пожарной связи поступила информация о том, что в Окинскую районную больницу поступили четыре человека с ожогами и признаками отравления продуктами горения, сообщи в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Загорание дома произошло в селе Саяны Окинского района по улице Патархеева. Перед возгоранием сожители уснули в состоянии алкогольного опьянения, дети в это время играли зажигалкой и подожгли вещи. От пожара женщина проснулась и выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Затем вернулась в дом, вывела детей и сожителя.Огонь ликвидировали жильцы и местные жители. Пожарные подразделения не привлекались, так как обращения о возгорании, от жильцов и соседей, в пожарную охрану и на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» не поступало.После ликвидации открытого огня, сестра пострадавшей вызвала фельдшера, который вызвал бригаду скорой медицинской помощи.Пострадавшие были доставлены в ЦРБ. Женщина 1983 г.р. с ожогом лица, верхних и нижних конечностей 45-50%, мужчина 1985 г.р. получил ожог лица, обеих ладоней второй-третьей степени, двое детей 2017 и 2020 г.р. получили ожоги туловища и конечностей 10-15%.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС