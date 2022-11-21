Бурятия сплотилась. Как женщины-волонтеры помогают воинам республики

Материнская защита самая сильная, убеждена мать Героя России Наталья Коробенкова. Она собирается в очередной раз выезжать в Джанкой, чтобы помочь волонтерам. О том, что движет теми, кто отправляется в волонтерских группах помогать военнослужащим, Наталья Евлампьевна рассказала нашему изданию.«Вы знаете, обстановка в Джанкое особенная. Вот это тепло сердец, которое дарят волонтёры бойцам, которые выходят с той стороны, это непередаваемо просто. Этот блеск глаз ребят, эта благодарность, которую ты от них получаешь, это дорогого стоит. Поэтому приехав сюда обратно, я решила, что я обязательно вернусь туда. И на днях выезжаем. Уже собрали команду, 10 человек нас поедет, и 2 недели мы будем помогать там. Ребята, вышедшие из-за ленты, скучают по дому, рассказывают, что они чувствуют. И, вы знаете, так хочется каждому подарить частичку тепла материнского, частичку души, частичку Родины нашей малой», - рассказала Наталья Евлампьевна.Женщина признается, что в каждом, самом сильном и мужественном воине остается ребенок. Это наши дети. Дети, которых мы тоже должны защитить и одарить заботой.«Я расскажу случай. Ребята полгода пробыли на передовой. Они поехали в отпуск. Их было больше 10-ти, и они поехали через Москву. Я спрашиваю, что бы они хотели посмотреть. Эти воины, которые были на передовой, они отвечают «В дельфинарий». Представляете, дельфинарий! Отважные, сильные, мужественные, но всегда дети. Для нас это наши дети», - говорит она.Каждый военнослужащий Бурятии с теплотой и благодарностью вспоминает юрту волонтеров на границе.«Бурятия встречает всегда радушно. И даже там, так далеко от своего дома наши ребята могут поесть буузы, ощутить близость дома. И там это по-особенному ощущается. Тем, кто это делает, спасибо», - рассказал военнослужащий-танкист с позывным Лапа после возвращения в Бурятию.«Мы лепили буузы, мы пекли пирожки, блины, встречали ребят. Когда они приходят после боёв, после обстрелов, лица грязные, чёрные, они говорят: «Здесь можно помыться?». Пока они моются, мы быстро закидываем всю одежду в машинку, стираем. И пока всё стирается, переодеваем в новое. Всё время приходят посылки, там есть футболки, нижнее бельё, носки, всегда можно переодеть ребят в чистое. Если у них есть возможность отдохнуть, то они остаются на ночь. И снова возвращается защищать нас», - рассказывает Наталья Евлампьевна.Волонтеры на постоянной связи с правительством Бурятии, с представительством в Москве.«Еще одна частичка нашей Родины там, в столице. Где всегда ждут, помогут. В прошлый раз ребята прилетели в Москву, зашли в 5 утра в здание представительства, а там девчата уже стол накрыли, горячие буузы, бѳѳвы приготовили. Я смотрю на этих людей, и мне спокойно за нашу республику – с такими людьми всегда спокойно».Фото: с личной страницы главы Бурятии в Телеграм