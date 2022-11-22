Общество 22.11.2022 в 15:21
Жители села в Бурятии недовольны соседством с буддийским комплексом
Происходящее в Заречье поражает не только местных жителей, но и приезжающих на отдых горожан
Небольшое село Заречье в Кабанском районе – один из быстро растущих населенных пунктов Бурятии. Но местные жители этому не очень-то рады. Земли раздали под ДНТ и индивидуальную застройку - пастбищ не осталось. Даже сено приходится заготавливать в лесу, промеж кустов или в других поселениях.
Днем – молебен, ночью – дискотека?
Зато в Заречье возведен и действует Байкальский медитационный центр (БМЦ) буддийской организации «Дже Цонкапа», основанной небезызвестным в Бурятии геше Джампа Тинлеем. К Будийской традиционной Сангхе России эта централизованная структура не имеет никакого отношения.
БМЦ занимает целый гектар на окраине села. Как пишет газета «Байкальские огни», он «вроде и приносит пользу сельчанам: те продают постояльцам пирожки, огурцы, молоко... Но с другой стороны то, что они видят и слышат от приезжих , не укладывается в рамки их понятий о вере. Буддизм, по их мнению, надо изучать в дацане. «И что это за медитации такие? Днем молятся, ночью дискотеки устраивают! И почему это надо делать именно в нашем селе?» – недоумевают зареченцы».
Происходящее порой поражает не только местных жителей, но и приезжающих на отдых горожан. Несколько лет назад республиканские и даже федеральные СМИ облетело сообщение о странном действе на берегу Байкала. Цитируем: «Мимо компаний отдыхающих проехал автомобиль, за которой бежала толпа людей.Как только машина остановилась на берегу у озера, остановилась и толпа. Мужчина, сидящий за рулём, открыл дверь и сказал толпе: «Танцуйте!», - включил громкую музыку, и толпа людей начала танцевать. Женщины, мужчины, дети, люди всех возрастов подчинялись ему. Потом он пошёл к воде, и вся толпа направилась за ним. Он разделся и лёг на надувной матрац, а толпа занесла его в Байкал. И плыла около него, толкая матрац... Когда он переодевался в машине, люди стояли лицом к нему, сложив ладошки на груди».
Очевидцы задавались вопросом: «Не появилась ли в Бурятии какая-то новая секта?». Представители «Дже Цонкапа» заявляли, что все это было «традиционными летними учениями по Ламриму и индивидуальными ретритами под руководством Досточтимого геше Джампа Тинлея в Байкальском медитационном центре».
На официальном сайте «Дже Цонкапа» его также называют «Драгоценным Учителем», «Выдающимся буддийским Учителем России», «Драгоценным наставником», «неутомимым Бодхисаттвой», «добрейшим Духовным Наставником». Число поклонников множится, о чем свидетельствует и активная застройка вокруг БМЦ в Заречье. «Как грибы после дождя, вырастают дома. Их уже две улицы настроили... Хозяева – богатые горожане. Из Улан-Удэ, Иркутска, Читы...», – сообщает газета «Байкальские огни».
Добавим – из Москвы тоже.
Адвокат в роли истца
Владельцем сразу нескольких участков в Заречье является столичный адвокат Артур Гереев. Недавно он стал инициатором нетривиального судебного процесса в Кабанском районном суде.
На первый взгляд, ситуация типичная: заказчик строительства (Гереев) решил взыскать излишне уплаченные деньги с подрядчика – новосибирского предпринимателя Игоря Рукавицына. Но каковы суммы! За возведение двух домов, по утверждению истца, было оплачено свыше 90,56 млн рублей. Такие затраты особенно удивительны, если учесть, что стройка велась в 2016-2018 годах, когда цены на материалы были куда более щадящими, чем сейчас. Не из нефритовых же блоков складывали стены!
Теперь Артур Гереев требует от Игоря Рукавицына вернуть разницу между оплаченной астрономической суммой и фактической стоимостью, которая оценена, по состоянию на 2019 год, в 43 млн рублей.
«По устной договоренности»
Не укладывается в голове другое: строительство финансировалось без какого-либо договора, на основе одной лишь устной договоренности. Что, мягко говоря, представляется не характерным для представителей профессионального сообщества юристов. Вот вы, читатель, даже не имея юридического образования, отдали бы свыше 90,56 млн рублей, не оценив, насколько эта сумма соответствует реальным затратам на строительство, не согласовав проекты и не заключив письменного, всеобъемлющего договора?
Причем, две трети всей суммы было перечислено через иных лиц: Елену Будник - 36,5 млн рублей, Дмитрия Цыганкова - 8,87 млн рублей, и Альбину Диканскую - 15,156 млн рублей. Никто из них в суд не явился (живут и работают в Москве), но все трое представили нотариально заверенные объяснения о том, что по просьбе Артура Гереева перечисляли «принадлежащие ему денежные средства». Сам истец также сообщил, что по его поручению Елена Будник «контролировала строительство домов». Как именно она это делала, не совсем понятно. Так как суд посчитал «недопустимым доказательством» представленную Игорем Рукавицыным и нотариально удостоверенную переписку в WhatsApp о ходе работ. Такое вот «равноправие» сторон...
Доходы и расходы
Почему Гереев не перечислял деньги сам, тоже осталось за «кадром» решения Кабанского райсуда. Как и обстоятельства, в силу которых «принадлежащие ему денежные средства» в столь крупных размерах находились у третьих лиц. Да и имелись ли вообще у него доходы, позволяющие финансировать затраты в 90,56 млн рублей?
Вопрос нериторический. Сегодня Артур Гереев, согласно ЕГРЮЛ, является управляющим партнером адвокатского бюро «Кредо» и учредителем еще четырех компаний. Но большинство из них было зарегистрировано уже после 2018 года: ООО «Тибет-Фито» – в 2019 году, АБ «Кредо» – в 2020 году, ООО «Лантан» и ООО «Датастар» – в июне 2022 года. То есть в период финансирования строительства в Заречье (2016-2018 годы) их не существовало, соответственно, не могло быть и доходов от их деятельности. Выручка ООО «Пространство Весна», зарегистрированного в марте 2018 года, по его итогам составила около 10 млн рублей.
Совсем другое дело – Елена Будник. Выпускница экономического факультета МГУ сделала головокружительную карьеру в банковской сфере. К 2016 году она стала руководителем направления «Розничный бизнес и МСБ» и членом наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие». Об уровне ее доходов в этот период, совпадающий с финансированием строительства в Заречье, можно судить по нашумевшему судебному делу о премировании топ-менеджмента кредитной организации.
В ходе санации банка «Открытие» Центробанком РФ было выявлено, что Елена Будник получила премию «за особые достижения» в 1-м полугодии 2017 года в размере 50 млн рублей. И это сверх ежемесячной зарплаты, составлявшей 2 млн рублей! По итогам года, банк ушел «в минус» на 397 млрд рублей, а всего через месяц после щедрого премирования топ-менеджмента «Открытия» решением ЦБ РФ была введена временная администрация для предотвращения банкротства.
За вычетом части премии, которая уже была списана в пользу банка, Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с Елены Будник 32,644 млн рублей. Суд отметил, что выплата премии была произведена в ущерб интересам кредиторов банка «Открытие».
Кстати, адвокатом Елены Будник в этом процессе был и Артур Гереев, но отстоять премию доверительницы не удалось. Ныне она является деловым партнером уже упомянутого Дмитрия Цыганкова – генеральным директором учрежденного им ООО «Тара Солюшн».
Кто «первая скрипка»?
Поневоле задумаешься над тем, кто все-таки играл «первую скрипку» при заказе строительства в Заречье: топ-менеджер крупного банка, получившая в 2016 году наряду с зарплатой премии в 20 млн и даже 71 млн рублей, или ее адвокат?
А главное – на что предназначались 90,56 млн рублей? Ведь Игорь Рукавицын не отрицает, что получил эти деньги. Он пояснил суду, что работы включали не только возведение двух жилых домов в «черновом» варианте, но и отделку, создание интерьера, закуп и установку мебели. В итоге, по словам ответчика, затраты составили свыше 82,446 млн рублей, и суду были представлены подтверждающие документы.
Однако суд первой инстанции предпочел построить свои выводы на заключении экспертизы и принципе единства земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости. А также – критически отнесся к показаниям двух свидетелей, отметив, что они находятся в дружеских отношениях с Рукавицыным. Но разве Гереев и Будник не связаны давними деловыми отношениям, что подтверждается как обстоятельствами перечисления денег подрядчику, так и судебными делами, где первый представлял интересы второй? А в наше время деловые отношения порой мотивируют сильнее дружеских...
Не принял во внимание суд и довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности. Хотя последний платеж был получен более трех лет назад, а в отсутствие договора срок давности исчисляют с момента передачи денег.
Тем не менее, суд первой инстанции принял решение взыскать с Игоря Рукавицына «неосновательное обогащение в размере 47 560 898 рублей». Сейчас это решение обжалуется в Верховном суде Бурятии.
Отречение от обетов
Сенсационным можно считать заявление Игоря Рукавицына о том, что часть из 90,56 млн рублей предназначалась на реконструкцию дома духовного лидера ЦРБО «Дже Цонкапа» геше Джампа Тинлея и энергоснабжения Байкальского медитационного центра. И эти работы были выполнены.
Рукавицын рассказал, что с 2003 года занялся изучением буддизма. В 2005 году в Новосибирск приехал геше Джампа Тинлей, позиционирующий себя как «представитель Далай-ламы». Побывав на его лекциях, Игорь проникся и начал активно помогать учителю в финансовых вопросах, организации мероприятий, регистрации буддийского центра «Майтрейя».
К этому времени Тинлей уже отрекся от своих монашеских обетов. Есть, как минимум, две версии этого события. Первую, со слов его ученицы и переводчицы Майи Малыгиной, обнародовало ИА БМК. Как сообщало сетевое издание, геше Джампа Тинлей был «оклеветан перед Далай-ламой, и это послужило толчком к столь неординарному поступку. Якобы он нарушил свои монашеские обеты, в частности, был близок с женщинами... Он объявил, что как практикующий мирянин продолжит обучение буддизму».
Вторую версию изложила «Независимая газета» со слов верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче: «Геше Джампа Тинлей действительно был направлен в Россию его Святейшеством Далай-ламой в 1990-х годах, но не в качестве «духовного представителя», а в качестве младшего секретаря... Однако по собственной инициативе стал использовать придуманный им же титул... Он действительно был буддийским монахом, но впоследствии нарушил обеты и более не является монахом и не имеет никакого отношения к представительству его Святейшества Далай-ламы в России».
Так или иначе, геше Джампа Тинлей создал семью с Юлией Амоголоновой. По словам Игоря Рукавицына, между ним и супругой проповедника произошел конфликт: она попросила удалить из буддийского центра детей, которые огорчили ее дочь, и их родителей. Он отказался. После чего был изгнан из центра вместе с группой других буддистов, которых постигло разочарование в духовном лидере «Дже Цонкапа». Еще ранее была изгнана Майя Малыгина.
Студия ЛС сняла документальный фильм «Лжемонах», в котором Игорь Рукавицын и другие бывшие ученики высказали свои мнения о происходящем в религиозной организации. В частности, о запрете на общение с «отступниками», о развлечениях своего бывшего учителя, о требовании беспрекословной преданности ему.
Бизнес с веры
Как считает Игорь Рукавицын, судебная тяжба может обернуться для него разорением, если суд не исследует все представленные доказательства и не даст им объективную оценку. По его мнению, уместно говорить о сговоре группы лиц, цель которых – наказать его за то, что пошел против сложившейся в религиозной общине системы подавления личности. Показать другим «непокорным», что так будет и с ними.
На взаимосвязь между истцом по гражданскому делу Артуром Гереевым и геше Джампа Тинлеем прямо указывает целый ряд обстоятельств.
Согласно ЕГРЮЛ, Гереев является директором ЦОРБ «Дже Цонкапа» и возглавляет местную религиозную организацию «Московский буддийский центр ламы Цонкапы». Вместе с ним в качестве учредителей ООО «Тибет-Фито» занимаются бизнесом (оптовой торговлей фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами) Юлия Амоголонова и другие поклонники «добрейшего духовного Наставника».
«У традиционных конфессий Бурятии вызывает опасение деятельность представителей различных тоталитарных течений христианства и буддизма, к которым причисляются зарубежные проповедники, тибетские и иные ламы Шри Чинмой, Оле Нидал, Джампа Тинлей, сатанисты, Аум Сенрике и другие», – такое мнение высказал еще в 2007 году известный краевед, ныне, увы, покойный Анатолий Жалсараев на заседании консультативного Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при главе (в ту пору – президенте) Бурятии. Поклонники «выдающегося буддийского Учителя России» страшно негодовали по поводу этого суждения. В том числе Доржо Дугаров, сбежавший впоследствии в США под гарантии Госдепа и провозгласивший «правительство Бурятии в изгнании».
Фото: скриншот видео с youtube.com
Днем – молебен, ночью – дискотека?
Зато в Заречье возведен и действует Байкальский медитационный центр (БМЦ) буддийской организации «Дже Цонкапа», основанной небезызвестным в Бурятии геше Джампа Тинлеем. К Будийской традиционной Сангхе России эта централизованная структура не имеет никакого отношения.
БМЦ занимает целый гектар на окраине села. Как пишет газета «Байкальские огни», он «вроде и приносит пользу сельчанам: те продают постояльцам пирожки, огурцы, молоко... Но с другой стороны то, что они видят и слышат от приезжих , не укладывается в рамки их понятий о вере. Буддизм, по их мнению, надо изучать в дацане. «И что это за медитации такие? Днем молятся, ночью дискотеки устраивают! И почему это надо делать именно в нашем селе?» – недоумевают зареченцы».
Происходящее порой поражает не только местных жителей, но и приезжающих на отдых горожан. Несколько лет назад республиканские и даже федеральные СМИ облетело сообщение о странном действе на берегу Байкала. Цитируем: «Мимо компаний отдыхающих проехал автомобиль, за которой бежала толпа людей.Как только машина остановилась на берегу у озера, остановилась и толпа. Мужчина, сидящий за рулём, открыл дверь и сказал толпе: «Танцуйте!», - включил громкую музыку, и толпа людей начала танцевать. Женщины, мужчины, дети, люди всех возрастов подчинялись ему. Потом он пошёл к воде, и вся толпа направилась за ним. Он разделся и лёг на надувной матрац, а толпа занесла его в Байкал. И плыла около него, толкая матрац... Когда он переодевался в машине, люди стояли лицом к нему, сложив ладошки на груди».
Очевидцы задавались вопросом: «Не появилась ли в Бурятии какая-то новая секта?». Представители «Дже Цонкапа» заявляли, что все это было «традиционными летними учениями по Ламриму и индивидуальными ретритами под руководством Досточтимого геше Джампа Тинлея в Байкальском медитационном центре».
На официальном сайте «Дже Цонкапа» его также называют «Драгоценным Учителем», «Выдающимся буддийским Учителем России», «Драгоценным наставником», «неутомимым Бодхисаттвой», «добрейшим Духовным Наставником». Число поклонников множится, о чем свидетельствует и активная застройка вокруг БМЦ в Заречье. «Как грибы после дождя, вырастают дома. Их уже две улицы настроили... Хозяева – богатые горожане. Из Улан-Удэ, Иркутска, Читы...», – сообщает газета «Байкальские огни».
Добавим – из Москвы тоже.
Адвокат в роли истца
Владельцем сразу нескольких участков в Заречье является столичный адвокат Артур Гереев. Недавно он стал инициатором нетривиального судебного процесса в Кабанском районном суде.
На первый взгляд, ситуация типичная: заказчик строительства (Гереев) решил взыскать излишне уплаченные деньги с подрядчика – новосибирского предпринимателя Игоря Рукавицына. Но каковы суммы! За возведение двух домов, по утверждению истца, было оплачено свыше 90,56 млн рублей. Такие затраты особенно удивительны, если учесть, что стройка велась в 2016-2018 годах, когда цены на материалы были куда более щадящими, чем сейчас. Не из нефритовых же блоков складывали стены!
Теперь Артур Гереев требует от Игоря Рукавицына вернуть разницу между оплаченной астрономической суммой и фактической стоимостью, которая оценена, по состоянию на 2019 год, в 43 млн рублей.
«По устной договоренности»
Не укладывается в голове другое: строительство финансировалось без какого-либо договора, на основе одной лишь устной договоренности. Что, мягко говоря, представляется не характерным для представителей профессионального сообщества юристов. Вот вы, читатель, даже не имея юридического образования, отдали бы свыше 90,56 млн рублей, не оценив, насколько эта сумма соответствует реальным затратам на строительство, не согласовав проекты и не заключив письменного, всеобъемлющего договора?
Причем, две трети всей суммы было перечислено через иных лиц: Елену Будник - 36,5 млн рублей, Дмитрия Цыганкова - 8,87 млн рублей, и Альбину Диканскую - 15,156 млн рублей. Никто из них в суд не явился (живут и работают в Москве), но все трое представили нотариально заверенные объяснения о том, что по просьбе Артура Гереева перечисляли «принадлежащие ему денежные средства». Сам истец также сообщил, что по его поручению Елена Будник «контролировала строительство домов». Как именно она это делала, не совсем понятно. Так как суд посчитал «недопустимым доказательством» представленную Игорем Рукавицыным и нотариально удостоверенную переписку в WhatsApp о ходе работ. Такое вот «равноправие» сторон...
Доходы и расходы
Почему Гереев не перечислял деньги сам, тоже осталось за «кадром» решения Кабанского райсуда. Как и обстоятельства, в силу которых «принадлежащие ему денежные средства» в столь крупных размерах находились у третьих лиц. Да и имелись ли вообще у него доходы, позволяющие финансировать затраты в 90,56 млн рублей?
Вопрос нериторический. Сегодня Артур Гереев, согласно ЕГРЮЛ, является управляющим партнером адвокатского бюро «Кредо» и учредителем еще четырех компаний. Но большинство из них было зарегистрировано уже после 2018 года: ООО «Тибет-Фито» – в 2019 году, АБ «Кредо» – в 2020 году, ООО «Лантан» и ООО «Датастар» – в июне 2022 года. То есть в период финансирования строительства в Заречье (2016-2018 годы) их не существовало, соответственно, не могло быть и доходов от их деятельности. Выручка ООО «Пространство Весна», зарегистрированного в марте 2018 года, по его итогам составила около 10 млн рублей.
Совсем другое дело – Елена Будник. Выпускница экономического факультета МГУ сделала головокружительную карьеру в банковской сфере. К 2016 году она стала руководителем направления «Розничный бизнес и МСБ» и членом наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие». Об уровне ее доходов в этот период, совпадающий с финансированием строительства в Заречье, можно судить по нашумевшему судебному делу о премировании топ-менеджмента кредитной организации.
В ходе санации банка «Открытие» Центробанком РФ было выявлено, что Елена Будник получила премию «за особые достижения» в 1-м полугодии 2017 года в размере 50 млн рублей. И это сверх ежемесячной зарплаты, составлявшей 2 млн рублей! По итогам года, банк ушел «в минус» на 397 млрд рублей, а всего через месяц после щедрого премирования топ-менеджмента «Открытия» решением ЦБ РФ была введена временная администрация для предотвращения банкротства.
За вычетом части премии, которая уже была списана в пользу банка, Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с Елены Будник 32,644 млн рублей. Суд отметил, что выплата премии была произведена в ущерб интересам кредиторов банка «Открытие».
Кстати, адвокатом Елены Будник в этом процессе был и Артур Гереев, но отстоять премию доверительницы не удалось. Ныне она является деловым партнером уже упомянутого Дмитрия Цыганкова – генеральным директором учрежденного им ООО «Тара Солюшн».
Кто «первая скрипка»?
Поневоле задумаешься над тем, кто все-таки играл «первую скрипку» при заказе строительства в Заречье: топ-менеджер крупного банка, получившая в 2016 году наряду с зарплатой премии в 20 млн и даже 71 млн рублей, или ее адвокат?
А главное – на что предназначались 90,56 млн рублей? Ведь Игорь Рукавицын не отрицает, что получил эти деньги. Он пояснил суду, что работы включали не только возведение двух жилых домов в «черновом» варианте, но и отделку, создание интерьера, закуп и установку мебели. В итоге, по словам ответчика, затраты составили свыше 82,446 млн рублей, и суду были представлены подтверждающие документы.
Однако суд первой инстанции предпочел построить свои выводы на заключении экспертизы и принципе единства земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости. А также – критически отнесся к показаниям двух свидетелей, отметив, что они находятся в дружеских отношениях с Рукавицыным. Но разве Гереев и Будник не связаны давними деловыми отношениям, что подтверждается как обстоятельствами перечисления денег подрядчику, так и судебными делами, где первый представлял интересы второй? А в наше время деловые отношения порой мотивируют сильнее дружеских...
Не принял во внимание суд и довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности. Хотя последний платеж был получен более трех лет назад, а в отсутствие договора срок давности исчисляют с момента передачи денег.
Тем не менее, суд первой инстанции принял решение взыскать с Игоря Рукавицына «неосновательное обогащение в размере 47 560 898 рублей». Сейчас это решение обжалуется в Верховном суде Бурятии.
Отречение от обетов
Сенсационным можно считать заявление Игоря Рукавицына о том, что часть из 90,56 млн рублей предназначалась на реконструкцию дома духовного лидера ЦРБО «Дже Цонкапа» геше Джампа Тинлея и энергоснабжения Байкальского медитационного центра. И эти работы были выполнены.
Рукавицын рассказал, что с 2003 года занялся изучением буддизма. В 2005 году в Новосибирск приехал геше Джампа Тинлей, позиционирующий себя как «представитель Далай-ламы». Побывав на его лекциях, Игорь проникся и начал активно помогать учителю в финансовых вопросах, организации мероприятий, регистрации буддийского центра «Майтрейя».
К этому времени Тинлей уже отрекся от своих монашеских обетов. Есть, как минимум, две версии этого события. Первую, со слов его ученицы и переводчицы Майи Малыгиной, обнародовало ИА БМК. Как сообщало сетевое издание, геше Джампа Тинлей был «оклеветан перед Далай-ламой, и это послужило толчком к столь неординарному поступку. Якобы он нарушил свои монашеские обеты, в частности, был близок с женщинами... Он объявил, что как практикующий мирянин продолжит обучение буддизму».
Вторую версию изложила «Независимая газета» со слов верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче: «Геше Джампа Тинлей действительно был направлен в Россию его Святейшеством Далай-ламой в 1990-х годах, но не в качестве «духовного представителя», а в качестве младшего секретаря... Однако по собственной инициативе стал использовать придуманный им же титул... Он действительно был буддийским монахом, но впоследствии нарушил обеты и более не является монахом и не имеет никакого отношения к представительству его Святейшества Далай-ламы в России».
Так или иначе, геше Джампа Тинлей создал семью с Юлией Амоголоновой. По словам Игоря Рукавицына, между ним и супругой проповедника произошел конфликт: она попросила удалить из буддийского центра детей, которые огорчили ее дочь, и их родителей. Он отказался. После чего был изгнан из центра вместе с группой других буддистов, которых постигло разочарование в духовном лидере «Дже Цонкапа». Еще ранее была изгнана Майя Малыгина.
Студия ЛС сняла документальный фильм «Лжемонах», в котором Игорь Рукавицын и другие бывшие ученики высказали свои мнения о происходящем в религиозной организации. В частности, о запрете на общение с «отступниками», о развлечениях своего бывшего учителя, о требовании беспрекословной преданности ему.
Бизнес с веры
Как считает Игорь Рукавицын, судебная тяжба может обернуться для него разорением, если суд не исследует все представленные доказательства и не даст им объективную оценку. По его мнению, уместно говорить о сговоре группы лиц, цель которых – наказать его за то, что пошел против сложившейся в религиозной общине системы подавления личности. Показать другим «непокорным», что так будет и с ними.
На взаимосвязь между истцом по гражданскому делу Артуром Гереевым и геше Джампа Тинлеем прямо указывает целый ряд обстоятельств.
Согласно ЕГРЮЛ, Гереев является директором ЦОРБ «Дже Цонкапа» и возглавляет местную религиозную организацию «Московский буддийский центр ламы Цонкапы». Вместе с ним в качестве учредителей ООО «Тибет-Фито» занимаются бизнесом (оптовой торговлей фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами) Юлия Амоголонова и другие поклонники «добрейшего духовного Наставника».
«У традиционных конфессий Бурятии вызывает опасение деятельность представителей различных тоталитарных течений христианства и буддизма, к которым причисляются зарубежные проповедники, тибетские и иные ламы Шри Чинмой, Оле Нидал, Джампа Тинлей, сатанисты, Аум Сенрике и другие», – такое мнение высказал еще в 2007 году известный краевед, ныне, увы, покойный Анатолий Жалсараев на заседании консультативного Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при главе (в ту пору – президенте) Бурятии. Поклонники «выдающегося буддийского Учителя России» страшно негодовали по поводу этого суждения. В том числе Доржо Дугаров, сбежавший впоследствии в США под гарантии Госдепа и провозгласивший «правительство Бурятии в изгнании».
Жизнь все расставляет по местам. Мы не делаем однозначных выводов, но надеемся, что история Игоря Рукавицына и других экс-учеников геше Джампа Тинлея послужит предупреждением и убережет от беды тех, кто ищет своего Учителя.
Фото: скриншот видео с youtube.com