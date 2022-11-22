Общество 22.11.2022 в 16:03

В Улан-Удэ не будет новогоднего фейерверка и ледового городка

Сэкономленные средства направят на поддержку военнослужащих в зоне СВО
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ не будет новогоднего фейерверка и ледового городка
В Улан-Удэ в этом году не будут возводить ледовый городок на главной площади города. Об этом сегодня сообщил мэр Игорь Шутенков.

«Не будем тратить средства на ледовые фигуры, на фейерверк. Также не будет больших, массовых мероприятий в канун Нового года. Сэкономленные средства мы направляем на поддержку наших ребят, наших защитников на передовой», - написал он в своем Телеграм-канале.

Однако, большая елка на площади Советов все же появится.

«Вы знаете, что ранее главную городскую елку и горку мы сделали на долгие годы. Их установим на площади Советов. Украсим елку иллюминацией, которая также у нас уже есть. Из нового - сделаем для малышей несколько ледовых горок», - сообщил Игорь Шутенков.

Напомним, до начала СВО предполагалось, что ледовый городок в этом году будет создан на спортивную тематику. За это в ходе опроса проголосовали большинство горожан. Также концепция городка предусматривала размещение ледяных скульптур ведущих предприятий и организаций Бурятии. Места для размещения им обещали предоставлять бесплатно.  

Строительство прошлогоднего ледового городка обошлось городскому бюджету в 6,4 млн рублей. Еще несколько сот тысяч потратили на фейерверк.

Фото: «Номер один»

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