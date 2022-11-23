Общество 23.11.2022 в 10:59

В суд направлено дело о гибели монтажника на ВСЖД

Машинист крана допустил сближение металлической стрелы с проводом линии электропередач
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В суд направлено дело о гибели монтажника на ВСЖД
В Бурятии транспортный прокурор направил в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Это привело к смерти человека по неосторожности, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Байкальский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста крана-манипулятора ООО «ВЧ-Групп». Он обвиняется в (нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 27 июня этого года обвиняемый, находясь на участке местности на перегоне Икабья – Сенаторский Восточно-Сибирской железной дороги Забайкальского края, управляя краном-манипулятором, нарушил правила по охране труда и технике безопасности при работе вблизи линии электропередач.

В результате этого было допущено сближение металлической подъемной выдвижной части крана-манипулятора (стрелы) с проводом линии электропередач. После чего электрическим током был травмирован монтажник, который в это время проводил строительно-монтажные работы по укладке защитных водоотводных железобетонных лотков вдоль железнодорожных путей. От полученной электротравмы потерпевший скончался по дороге в больницу.

Предварительное расследование проведено Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Также по результатам прокурорской проверки в адрес руководства ООО «ВЧ-Групп» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В целях недопущения нарушений впредь, с работниками организации проведены внеочередные инструктажи по технике безопасности.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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