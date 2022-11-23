В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о погибшем росгвардейце

Во дворе школы, где учился Николай Багров, выстроился парадный расчет сотрудников и военнослужащих Росгвардии, бойцов ОМОНа «Кречет». На открытии мемориальной плиты присутствовали родные Николая Багрова, учителя и ученики школы.





- Я никогда не хотела говорить о Коле в прошедшем времени. Он пришел ко мне в класс, когда ему было 10 лет. И все эти 25 лет он был настоящим солнцем для нашего класса. Мы все его любили, он был человеком, которого невозможно не любить. Он был очень добрым, честным и очень надежным другом, хорошим учеником. Мне очень жаль, что его сегодня нет, и как мне жаль, что вы, ребята, с ним не успели познакомиться. Такие люди, как он, - это соль нашей земли, - отметила классный руководитель Николая Багрова Регина Бутуханова.





Мемориальную доску на фасаде здания открыли под залпы салюта. Собравшиеся возложили к ней живые цветы и почтили память погибшего героя минутой молчания.





Накануне в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании средней школы №56 в память о сотруднике отряда мобильного особого назначения территориального Росгвардии Бурятии Николае Багрове, погибшем в ходе спецоперации на Украине.- Невозможно передать ту боль, которую испытывают родители, семья и родные Николая Багрова. Низкий поклон родителям за сына, за то, что воспитали мужественного, порядочного и ответственного человека. Его имя навсегда будет вписано в историю учебного заведения и родной Бурятии. Он давал присягу на верность воинскому долгу. Настал час, и он его выполнил честно и самоотверженно, - выступил перед собравшимися начальник Управления Росгвардии Бурятии Сергей Гатилов.- Хочу сказать своим деткам: не расстраивайтесь, когда будете приходить в школу и видеть портрет отца, вы должны знать, что наш папочка – Герой, он всегда с нами в сердце, - сказала супруга погибшего росгвардейца Виктория Багрова.