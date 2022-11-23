В Улан-Удэ сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки

В Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении старшего инспектора отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Бурятия. Он обвиняется в «получении взятки, сопряженном с ее вымогательством, за совершение незаконных действий (бездействие)», - сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, 5 ноября днем обвиняемый сотрудник, осуществляя свои должностные функции, на одной из улиц Улан-Удэ остановил автомобиль и в ходе проверки с целью создания условий для вымогательства взятки сообщил водителю, что его водительское удостоверение является поддельным. А после стал требовать деньги, предлагая взамен «закрыть глаза» на факт подделки документа и вернуть удостоверение.У водителя не оказалось с собой нужной суммы, и полицейский отпустил его для сбора денег. Водительское удостоверение оставил у себя. Будучи уверенным в своей невиновности, водитель обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки. Он вновь встретился с инспектором ДПС сегодня и под контролем сотрудников УФСБ передал ему 15 тыс рублей в качестве взятки. При получении денег полицейский был задержан.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников собственной безопасности МВД по Бурятии и УФСБ по Бурятии проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: «Номер один»