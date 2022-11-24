Общество 24.11.2022 в 06:00

Жителям Бурятии снова придется раскошелиться

С 1 декабря в республике опять поднимут тарифы на услуги ЖКХ
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Текст: Дмитрий Родионов
Жителям Бурятии снова придется раскошелиться
Как сообщили «Номер один» в Республиканской службе по тарифам, в связи  с выходом постановления правительства России о повышении тарифов на ЖКХ с 1 декабря  до конца этого месяца проиндексируют стоимость коммунальных услуг на 9% по всем поставщикам услуг без исключения. Однако в реальности тарифы вырастут еще больше.

Как мы уже сообщали, повышение тарифов планировалось на 2023 год, но энергетики смогли пролоббировать его перенос на декабрь 2022 года. В условиях, когда население испытывает большие сложности с переживанием кризиса, энергетики, коммунальщики решили переложить на плечи населения свои издержки.

- С 1 декабря будут повышены все составляющие   коммунальных услуг, кроме взносов на капитальный ремонт, размер которых мы сами устанавливаем собранием жильцов. Новые счета жильцы получат в январе 2023 года за декабрь, - сообщил председатель улан-удэнского  ТСЖ «Экогород» Валерий Киндрась.

Что касается размеров повышения, то РСТ официально пока воздерживается от комментариев, насколько в рублях, в процентах произойдет подорожание коммунальных услуг. Однако эксперты полагают, что речь идет о беспрецедентно высоком уровне.

- Уже не первое в этом году повышение стоимости  ЖКУ. Ведь с июля этого года она  выросла на 4%, а с 1 декабря - еще на 9%. При этом тарифы с 1 декабря поднимут на уровень не по состоянию на 1 января 2022 года, а на уже проиндексированную с 1 июля величину, - сообщил эксперт Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев.

По его словам, прежде чем повышать тарифы на теплоэнергию, необходимо разобраться с вопросами ценообразования, теплопотерями, завышенными, на взгляд эксперта, нормативами потребления тепла и т. д.

«Номер один» сделал примерный расчет увеличения стоимости ЖКХ на однокомнатную квартиру в Улан-Удэ в 50 кв. м, где живет один человек. ЖКУ в марте 2022 года обходились в сумму 4 тыс. рублей (учитывая, что дом оборудован внутридомовым прибором учета отопления). А уже с 1 декабря придется платить  ежемесячно 4 544 рубля, и это без учета дополнительных трат на отопление в связи с похолоданием. За один год подорожание «вытащит» примерно 7 тысяч дополнительных рублей из кармана жильца данной квартиры. Что касается домов, не оборудованных теплосчетчиками, а также квартир, где прописано несколько человек с большей площадью, то ежегодные дополнительные затраты могут составить десятки тысяч рублей.

Как всегда, от любого повышения стоимости услуг ЖКХ больше всего выиграет ТГК-14.

- Сыграет свою негативную роль эффект высокой  базы, ведь одно дело - повышение тарифа на в целом недорогое водоснабжение или вывоз ТБО, стоимость которого, к слову, ниже экономически обоснованного тарифа, и совсем другое - рост  тарифа на очень дорогую в республике теплоэнергию, - говорит председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. - Поэтому в сфере теплоснабжения необходимо многое менять и уходить от затратных методов ценообразования в теплоэнергетике к стимулирующей  модели, механизм которой  должен быть  направлен  на  повышение  эффективности  и качества предоставляемых услуг. Иначе в этой сфере тарифы будут регулярно повышаться, а население просто не сможет оплачивать высокую стоимость услуг ТГК-14.

Как отметила Татьяна Думнова, снизить остроту проблемы «можно  только на основе государственной поддержки и привлечения кредитных ресурсов по сниженной ставке».

К чему может привести резкий скачок стоимости услуг в ЖКХ? Например, к увеличению числа желающих жить в частных домах.

- Население Улан-Удэ станет еще более активно переселяться в частный сектор, где  коммунальные траты гораздо ниже, -  считает улан-удэнский риелтор Олег Семенов.

Это может  увеличить число домовладений, отапливаемых углем и дровами, что ставит под вопрос программы улучшения качества воздуха в  столице республики.

Кроме того, будут пользоваться все меньшим спросом «хрущевки» и крупногабаритные квартиры старых серий, поскольку стоимость их обслуживания станет запредельно высокой.

Также, по мнению эксперта, спрос покупателей сместится на небольшие квартиры в новых, энергоэффективных домах, оборудованных теплосчетчиками. А основной массе населения придется и дальше каким-то образом сокращать потребление.

Фото: «Номер один»
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рост тарифов

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