Общество 24.11.2022 в 09:48

Минприроды России взялось за свалки в Бурятии

Росприроднадзор и Роспотребнадзор обследуют 53 наиболее крупные свалки для включения их в проект «Генеральная уборка»
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Минприроды России взялось за свалки в Бурятии
Минприроды России выступило с инициативой, чтобы в следующем году Росприроднадзор и Роспотребнадзор обследовали 53 наиболее крупные свалки в Бурятии. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов.

«Все они площадью выше пяти гектаров, по итогам этих работ будет принято решение о включении их в проект «Генеральная уборка». Сейчас от всех российских регионов мы получили информацию о более чем 2,6 тыс таких объектах, поэтому очередность их ликвидации будет определена после обследования и оценки воздействия на окружающую среду и на здоровье людей», - подчеркнул Александр Козлов.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провёл рабочую встречу с главой  Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщает пресс-служба минстерства.

В этом году в регионе начали строить инженерные сооружения для защиты Улан-Удэ от паводков. В проекте предусмотрены пять этапов, работы планируются на реках Селенга и Уда. По первому этапу степень технической готовности составляет 45%, а по второму 65%. Из-за удорожания строительства Минприроды России совместно с заинтересованными министерствами прорабатывает возможность направить региону дополнительное финансирование для завершения работы оставшихся трёх этапов.

«Защитные сооружения в Улан-Удэ входят в перечень 23 приоритетных гидротехнических объектов, которые должны быть построены на Дальнем Востоке в ближайшие годы. Важность этой работы подчёркивал премьер-министр Михаил Мишустин и по итогам совещания в Южно-Сахалинске было принято решение о поддержке этой работы из федерального бюджета. Поэтому работы на дамбах должны быть под постоянным контролем региона, и выполнены в оговоренные сроки», - подчеркнул Александр Козлов.

С 1 сентября 2023 года три города республики включены в федеральный проект «Чистый воздух». Это значит, что для Улан-Удэ, Селенгинска и Гусиноозерска подготовят комплексные планы по снижению вредных выбросов в атмосферу, на основе сводных расчётов загрязнения воздуха, а также оценки рисков для здоровья человека. Александр Козлов поручил ответственным сотрудникам министерства в ближайшее время выехать в Бурятию и уже начать готовить детальный план действий по проекту.

На совещании обсудили и ликвидацию объектов накопленного вреда. Рекультивация свалки в посёлке Усть-Баргузин должна была завершиться в этом году, но на сегодняшний день выполнено только 65% работ. Как пояснил глава региона, подрядчик оказался недобросовестным, и властям пришлось заключать новый контракт на ликвидацию объекта. Как следствие рекультивация идёт с отставанием. Александр Козлов рекомендовал Алексею Цыденову взять работы под личный контроль.

Фото: mnr.gov.ru

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экология свалки Бурятия минприроды

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