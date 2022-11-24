Общество 24.11.2022 в 10:59
В Монголии свободная зона «Цагааннуур» переходит на постоянный режим работы
Дорога из России до Улан-Батора стала 200 км короче, чем через МАПП Кяхта-Алтанбулаг
Текст: Номер один
Кабинет министров Монголии принял решение о переводе свободной экономической зоны «Цагааннуур» на постоянный режим работы. Министр экономики и развития Ч. Хурэлбаатар сообщил об этом решении на пресс-конференции, состоявшейся после заседания правительства.
«В свободной зоне «Цагааннуур», которая расположена в 65 км к северу от аймака Баян-Улгий, введен в эксплуатацию участок Азиатской магистрали АН-4 или западной вертикальной оси. Грузоперевозки из Китая в Россию по этой магистрали уже начались. В связи с этим свободная зона “Цагааннуур” переходит на постоянный режим работы», - цитирует министра МОНЦАМЭ.
По его словам, свободная зона «Цагааннуур» обладает полным потенциалом для создания в этом регионе международного торгового, транспортно-логистического центра, расширения внешней и внутренней торговли, строительства предприятия и начала экспорта мяса из западного региона Монголии.
«Дорога для перевозки грузов из Европы и России, доставляющихся в Улан-Батор через погранпереход «Цагааннуур», стала короче на 200 км, чем через автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг». Это позволит сэкономить время и деньги», - добавил министр экономики.
Фото: montsame.mn
«В свободной зоне «Цагааннуур», которая расположена в 65 км к северу от аймака Баян-Улгий, введен в эксплуатацию участок Азиатской магистрали АН-4 или западной вертикальной оси. Грузоперевозки из Китая в Россию по этой магистрали уже начались. В связи с этим свободная зона “Цагааннуур” переходит на постоянный режим работы», - цитирует министра МОНЦАМЭ.
По его словам, свободная зона «Цагааннуур» обладает полным потенциалом для создания в этом регионе международного торгового, транспортно-логистического центра, расширения внешней и внутренней торговли, строительства предприятия и начала экспорта мяса из западного региона Монголии.
«Дорога для перевозки грузов из Европы и России, доставляющихся в Улан-Батор через погранпереход «Цагааннуур», стала короче на 200 км, чем через автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг». Это позволит сэкономить время и деньги», - добавил министр экономики.
Фото: montsame.mn