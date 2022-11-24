Общество 24.11.2022 в 16:12

Большинство россиян поддерживает объявление 31 декабря выходным

Почти все объясняют это тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает»
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Текст: Номер один
Большинство россиян поддерживает объявление 31 декабря выходным
Все больше россиян хочет, чтобы 31 декабря официально стало выходным днем: по сравнению с прошлым годом число сторонников этой идеи выросло до 83%, сообщает SuperJob результаты опроса трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Госдума, по данным СМИ, скоро рассмотрит поправки в Трудовой кодекс РФ, объявляющие 31 декабря постоянным нерабочим днем по всей России. Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает». Против выступают 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.

Сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем реже они поддерживают объявление 31 декабря выходным: если среди россиян с доходом менее 50 тыс руб инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс руб — 81%.

Среди жителей мегаполисов продления новогодних каникул за счет 31 декабря больше всего хотят в Волгограде и Краснодаре (по 91%), Казани (90%), Челябинске и Самаре (по 89%). Чуть менее популярна это идея в Красноярске, Перми и Нижнем Новгороде, но и здесь количество ее сторонников составляет подавляющее большинство (по 81%).

По сравнению с прошлым годом, сторонников объявления 31 декабря постоянным нерабочим днем стало чуть больше (+2 процентных пункта). Рост «пропраздничных» настроений зафиксирован практически во всех городах-миллионниках. Больше всего же уровень одобрения поднялся в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Фото: РАЛХ
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Новый год выходной 31 декабря

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