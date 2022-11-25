Общество 25.11.2022 в 16:39
Из Бурятии в Китай с начала года экспортировано почти 500 кг корня солодки
Россия по-прежнему теряет ценные лекарственные травы, часть из которых являют краснокнижными
Текст: Номер один
Из Бурятии в Китай с января по ноябрь нынешнего года проконтролирована отправка на экспорт более 480 кг сушеного корня солодки (сапожниковии растопыренной), сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Контроль показал, что вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера – КНР. Надзорным ведомством на основании лабораторных заключений о карантинном фитосанитарном состоянии, выданных Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», на продукцию оформлено 69 фитосанитарных сертификатов, отметили в ведомстве.
Все замечательно вроде бы. Но эта информация Россельхознадзора лишний раз напомнила о том, что Россия теряет эти ценные корни: китайцы и монголы тоннами вывозят природные богатства России. Жители республики за небольшие деньги выкапывают ценные травы для зарубежных скупщиков. Причем в Бурятии сапожниковии не так много по сравнению с Забайкальским краем. Но это там это растение внесли в Красную книгу региона.
Эпидемия хищнической добычи сапожниковии растопыренной, которую часто называют солодкой и используют как лекарственное средство, в Забайкальском крае и Бурятии началась в 2016-2018 годах. Заготовители тоннами сдавали корень солодки перекупщикам, увозившим его в Китай. Из-за угрозы исчезновения растение занесли в Красную книгу Забайкалья, и с тех пор его добыча является незаконной. У сборщиков сырой корень закупали по цене 250 рублей за килограмм. В приграничном Забайкальске цена сухоговырастала до 1 тыс рублей за килограмм. Корень многолетнего травянистого растения сапожниковия растопыренная, котроее распространено в Забайкалье и на юге Дальнего Востока содержит множество полезных веществ и используется в восточной медицине как ранозаживляющее, отхаркивающее, потогонное, жаропонижающее и болеутоляющее средство
«Сейчас цена выросла до 2 тыс руб за килограмм, а КНР корень скупают по цене как минимум в два раза выше, а может еще больше, так как там работают специальные аукционы, По оценкам экспертов, рынок традиционных растительных лекарственных средств соизмерим с экспортом углеводородов. Только в Китае он составляет 200 млрд долларов и его объем удваивается каждые 5-6 лет, При этом собственные земельные ресурсы Китая для расширения производства» - рассказывает Лариса Бочанова, руководитель АНО «Агентство по связям с общественностью РБ».
«Агентство по связям с общественностью РБ» благодаря поддержке Фонда президентских грантов реализовало два проекта: по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории (2017-2018гг) и Банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений Байкальской природной территории, занесенных в Красную книгу (2018-2019гг). Проекты нацелены на сохранение биоразнообразия Байкальской флоры и создание альтернативы браконьерам, вывозящим за пределы республики ценное лекарственное сырье.
Напомним, по результатам проектов, на базе фермерских хозяйств и научно-образовательных учреждений трех регионов апробировано к выращиванию более 30 наименований лекарственных растений. Рекомендации по культивации байкальских дикоросов основаны на экспериментах, которые проводились при изучении биологии развития ценных лекарственных растений в Институте экспериментальной биологии СО РАН (Бурятия), Ботаническом саду ИГУ (Иркутская область) и Агинском медколледжде (Забайкальский край). Однако энтузиасты пока так и не нашли ни серьезных инвесторов, ни активной поддержки республиканского минсельхоза.
И об экспорте лекарственных растений, которые в большинстве своем - краснокнижные. Как сообщал «Номер один», минприроды России планирует до конца года усилить контроль за оборотом кедрового ореха. Леса, в котором он растет, являются, в том числе, ареалом обитания амурского тигра.
«Богатый кедрово-широколиственный лес - залог хорошего тигриного самочувствия. В Приморском крае, где самая многочисленная группировка хищника, увеличили площадь защитного леса - до 135 тысяч гектаров. То есть, это территории, где запрещены сплошные рубки. По всему ареалу тигра усилили патрулирование лесов, в итоге кратно снизился незаконный оборот древесины. До конца года введем контроль и за оборотом кедрового ореха. Он будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», - сказал глава минприроды РФ Александр Козлов.
Такая мера позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи. Сроки - от трех до семи лет лишения свободы, штраф до миллиона рублей, уточнил Козлов.
Может быть, настала пора и лекарственные растения включить в тот же перечень?
Фото: 38fsvps.ru
Контроль показал, что вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера – КНР. Надзорным ведомством на основании лабораторных заключений о карантинном фитосанитарном состоянии, выданных Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», на продукцию оформлено 69 фитосанитарных сертификатов, отметили в ведомстве.
Все замечательно вроде бы. Но эта информация Россельхознадзора лишний раз напомнила о том, что Россия теряет эти ценные корни: китайцы и монголы тоннами вывозят природные богатства России. Жители республики за небольшие деньги выкапывают ценные травы для зарубежных скупщиков. Причем в Бурятии сапожниковии не так много по сравнению с Забайкальским краем. Но это там это растение внесли в Красную книгу региона.
Эпидемия хищнической добычи сапожниковии растопыренной, которую часто называют солодкой и используют как лекарственное средство, в Забайкальском крае и Бурятии началась в 2016-2018 годах. Заготовители тоннами сдавали корень солодки перекупщикам, увозившим его в Китай. Из-за угрозы исчезновения растение занесли в Красную книгу Забайкалья, и с тех пор его добыча является незаконной. У сборщиков сырой корень закупали по цене 250 рублей за килограмм. В приграничном Забайкальске цена сухоговырастала до 1 тыс рублей за килограмм. Корень многолетнего травянистого растения сапожниковия растопыренная, котроее распространено в Забайкалье и на юге Дальнего Востока содержит множество полезных веществ и используется в восточной медицине как ранозаживляющее, отхаркивающее, потогонное, жаропонижающее и болеутоляющее средство
«Сейчас цена выросла до 2 тыс руб за килограмм, а КНР корень скупают по цене как минимум в два раза выше, а может еще больше, так как там работают специальные аукционы, По оценкам экспертов, рынок традиционных растительных лекарственных средств соизмерим с экспортом углеводородов. Только в Китае он составляет 200 млрд долларов и его объем удваивается каждые 5-6 лет, При этом собственные земельные ресурсы Китая для расширения производства» - рассказывает Лариса Бочанова, руководитель АНО «Агентство по связям с общественностью РБ».
«Агентство по связям с общественностью РБ» благодаря поддержке Фонда президентских грантов реализовало два проекта: по созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории (2017-2018гг) и Банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений Байкальской природной территории, занесенных в Красную книгу (2018-2019гг). Проекты нацелены на сохранение биоразнообразия Байкальской флоры и создание альтернативы браконьерам, вывозящим за пределы республики ценное лекарственное сырье.
Напомним, по результатам проектов, на базе фермерских хозяйств и научно-образовательных учреждений трех регионов апробировано к выращиванию более 30 наименований лекарственных растений. Рекомендации по культивации байкальских дикоросов основаны на экспериментах, которые проводились при изучении биологии развития ценных лекарственных растений в Институте экспериментальной биологии СО РАН (Бурятия), Ботаническом саду ИГУ (Иркутская область) и Агинском медколледжде (Забайкальский край). Однако энтузиасты пока так и не нашли ни серьезных инвесторов, ни активной поддержки республиканского минсельхоза.
И об экспорте лекарственных растений, которые в большинстве своем - краснокнижные. Как сообщал «Номер один», минприроды России планирует до конца года усилить контроль за оборотом кедрового ореха. Леса, в котором он растет, являются, в том числе, ареалом обитания амурского тигра.
«Богатый кедрово-широколиственный лес - залог хорошего тигриного самочувствия. В Приморском крае, где самая многочисленная группировка хищника, увеличили площадь защитного леса - до 135 тысяч гектаров. То есть, это территории, где запрещены сплошные рубки. По всему ареалу тигра усилили патрулирование лесов, в итоге кратно снизился незаконный оборот древесины. До конца года введем контроль и за оборотом кедрового ореха. Он будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», - сказал глава минприроды РФ Александр Козлов.
Такая мера позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи. Сроки - от трех до семи лет лишения свободы, штраф до миллиона рублей, уточнил Козлов.
Может быть, настала пора и лекарственные растения включить в тот же перечень?
Фото: 38fsvps.ru