Общество 25.11.2022 в 17:36

В Бурятии селенгинцы недовольны мусором из Тунки

Мусор со свалки в нацпарке вывозят на полигон в Гусиноозерск
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии селенгинцы недовольны мусором из Тунки
Жители Селенгинского района Бурятии выразили недовольство тем, что к ним везут мусор из Тунки. Своим возмущением они поделились в паблике «Селенга-инфо.24/7».

«24 ноября в Тункинском районе загружены 10 большегрузов мусором, отправлены на официальный полигон в Гусиноозерск. На подходе еще 7 машин. Почему везут к нам мусор?», - задаются вопросом местные жители.

Как сообщили в ответ в Минприроды Бурятии, в рамках субсидии от Минприроды России Тункинский нацпарк занимается ликвидацией свалки.

«Так на данный момент мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в Гусиноозерске. Полигон осуществляет захоронение мусора. Согласно Государственному реестру объектов размещения отходов, полигон имеет санитарно-защитную зону, и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Также у полигона имеется фиксированный объем твердых бытовых отходов, которые он может принять. По заполняемости полигон подлежит рекультивации», - сообщили чиновники.

Напомним, до конца 2022 года Минприроды России пообещало ликвидировать девять свалок в национальных парках, которые находятся недалеко от озера Байкал. Всего планируется очистить 16 гектаров заповедных территорий. Работы по ликвидации большой свалки в Тункинском нацпарке обещали завершить в 2023 году.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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