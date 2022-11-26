Общество 26.11.2022 в 16:27
В зоомагазинах Бурятии запретят приобретать котят и щенков
Это одно из последствий вступления в силу закона об ответственном обращении с животными
Текст: Станислав Сергеев
Зоомагазины не смогут продавать собак или кошек после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными с 1 марта 2023 года, сообщает «Российская газета». Из-за этого бизнес понесет убытки, но небольшие - основной доход они получают от продажи кормов и аксессуаров.
Автор документа, депутат Госдумы Владимир Бурматов, ранее говорил, что введение требований к местам торговли животными фактически будет означать для них запрет таких продаж. Все опрошенные «РГ» эксперты поддержали введение требований, так как в зоомагазинах собаки и кошки чаще всего сидят в маленьких клетках без выгула, медицинской помощи и в постоянном стрессе, в том числе из-за людей, от которых не спрятаться.
Ответственные заводчики уже давно не прибегают к продаже своих животных через зоомагазины, считает председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. Как рассказали «РГ» в одном из зоомагазинов в Москве, найти собаку или кошку в магазине последние два года стало затруднительно - ветеринары не дают торговым точкам справок для продажи. Соучредитель общественного движения «Не товар», которое выступает за запрет продажи кошек и собак в зоомагазинах, Жанна Белоусова напомнила, что крупная сеть зоомагазинов «Бетховен» отказалась от продажи животных.
«Был ряд магазинов, которые изначально придерживались нашей гуманной позиции. Многие магазины, где были совсем безобразные условия, отказывались от продажи кошек и собак. В других магазинах, где могут хоть что-то организовать, это еще остается. Но выглядит там это, конечно, плачевно», - говорит Белоусова.
При этом основная торговля домашними питомцами происходит в интернете, и там люди очень часто покупают животных с заболеваниями или не соответствующих заявленной породе, при этом доказать потом никому и ничего не могут, говорит гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.
В Российской кинологической федерации советуют избегать покупки собак по объявлению, особенно если используются одинаковые фотографии, просят перевести деньги заранее и торопят с покупкой. «Если продавец всячески отказывается показывать свой питомник, умалчивает о количестве собак, не говорит о средней продолжительности жизни животных, лучше отказаться от покупки щенка у этого человека», - говорит президент федерации Владимир Голубев.
Белоусова советует ходить на кинологические выставки, там можно познакомиться и пообщаться с заводчиками и узнать больше про выбранную породу собак. «Когда вы соберете эту информацию, то вы поймете, у какого заводчика нужно покупать собаку, а не на «Авито», - говорит она.
В «Авито» сообщили, что каждое объявление проверяется, и если система видит признаки нарушений, аккаунт дополнительно проверяют. В компании отметили, что консультируются с зоозащитниками, чтобы обеспечить максимальную безопасность животным.
Фото: pixabay.com
Автор документа, депутат Госдумы Владимир Бурматов, ранее говорил, что введение требований к местам торговли животными фактически будет означать для них запрет таких продаж. Все опрошенные «РГ» эксперты поддержали введение требований, так как в зоомагазинах собаки и кошки чаще всего сидят в маленьких клетках без выгула, медицинской помощи и в постоянном стрессе, в том числе из-за людей, от которых не спрятаться.
Ответственные заводчики уже давно не прибегают к продаже своих животных через зоомагазины, считает председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. Как рассказали «РГ» в одном из зоомагазинов в Москве, найти собаку или кошку в магазине последние два года стало затруднительно - ветеринары не дают торговым точкам справок для продажи. Соучредитель общественного движения «Не товар», которое выступает за запрет продажи кошек и собак в зоомагазинах, Жанна Белоусова напомнила, что крупная сеть зоомагазинов «Бетховен» отказалась от продажи животных.
«Был ряд магазинов, которые изначально придерживались нашей гуманной позиции. Многие магазины, где были совсем безобразные условия, отказывались от продажи кошек и собак. В других магазинах, где могут хоть что-то организовать, это еще остается. Но выглядит там это, конечно, плачевно», - говорит Белоусова.
При этом основная торговля домашними питомцами происходит в интернете, и там люди очень часто покупают животных с заболеваниями или не соответствующих заявленной породе, при этом доказать потом никому и ничего не могут, говорит гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.
В Российской кинологической федерации советуют избегать покупки собак по объявлению, особенно если используются одинаковые фотографии, просят перевести деньги заранее и торопят с покупкой. «Если продавец всячески отказывается показывать свой питомник, умалчивает о количестве собак, не говорит о средней продолжительности жизни животных, лучше отказаться от покупки щенка у этого человека», - говорит президент федерации Владимир Голубев.
Белоусова советует ходить на кинологические выставки, там можно познакомиться и пообщаться с заводчиками и узнать больше про выбранную породу собак. «Когда вы соберете эту информацию, то вы поймете, у какого заводчика нужно покупать собаку, а не на «Авито», - говорит она.
В «Авито» сообщили, что каждое объявление проверяется, и если система видит признаки нарушений, аккаунт дополнительно проверяют. В компании отметили, что консультируются с зоозащитниками, чтобы обеспечить максимальную безопасность животным.
Фото: pixabay.com
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