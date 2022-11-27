Жительница Бурятии удостоилась звания «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня матери присвоил семи жительницам страны звание «Мать-героиня». Звание присуждается «за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей».

Вместе со званием «Матери-героини» лауреаты получат выплату в размере 1 млн рублей.

Заслуги подтверждают также почетная грамота и орден из золота, инкрустированный бриллиантами. Награда имеет форму пятиконечной звезды, в центре которой раположена надпись «Мать-героиня» рядом с гербом России. Сверху орден дополняется металлическим бантом в цветах российского флага с крупным бриллиантом в центре.

Наша землячка получит орден «Мать-героиня» в Москве из рук президента.

- Поздравляю всю большую семью. Супруга Алексея Александровича, детей. Самому старшему уже 20 лет, самой младшей всего 1 год 2 месяца. Знаком с семьей лично. В августе 2021 года был в Закаменском районе после того, как выпал сильный град. Больше всего пострадало село Михайловка, где проживает многодетная семья. Помню тогда Людмила Николаевна была в положении, ожидала десятого ребенка. Всем пострадавшим от природной стихии жителям постарались оперативно помочь, - поздравил семью глава Бурятии.

Помимо нашей землячки, звание «Мать-героиня» присвоено Елене Китаевой из Алтайского края, Елене Кожеватовой из Оренбургской области, Галине Меньшиковой из Волгоградской области, Татьяне Салтыковой из Московской области, Анджеле Ахматовой из Кабардино-Балкарской республики, а также Ирине Скрипко из Санкт-Петербурга.

Отметим, для получения награды женщина должна быть гражданкой России, родить и воспитать 10 и более детей. При этом последний ребенок должен достичь возраста одного года. При этом речь идет как о родных детях, так и об усыновленных.