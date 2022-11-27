В Бурятии временно отменили маршрутки из Кабанского района в Улан-Удэ

Как сообщает ОГИБДД Кабанского района, временно отменено движение маршруток из Кабанского района в Улан-Удэ. Причина - ухудшение погодных условий.

Также во избежание несчастных случаев на дороге сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам временно воздержаться от поездок.

Управляя транспортным средством выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров.

- Необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем, - напоминает ГИБДД.





Фото: "Номер один"