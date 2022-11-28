Бурятия вот-вот перевыполнит план по приобретению квартир для сирот

В 2022 году республика планировала выкупить для детей сирот 161 квартиру. На сегодняшний день Управление капитального строительства правительства Бурятии заключило уже 162 контракта.По 145 квартирам выкуп произошел, еще по 17 устраняются замечания межведомственной комиссии, после чего жилье также будет приобретено и выдано детям-сиротам.На следующий год Бурятия планирует купить сиротам 102 квартиры. Из них 33 купят в Улан-Удэ.Федеральный бюджет предоставляет на это около 270 млн рублей в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан». Помимо Улан-Удэ жилые помещения приобретут в Прибайкальском и Тункинском районах - по четыре квартиры. В Баргузинском, Бичурском, Закаменском и Хоринском районах - по три квартиры. В Заиграевском районе - семь квартир. И так далее по 23 муниципалитетам Бурятии.Фото: pixabay.com