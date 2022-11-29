В Бурятии разгорается скандал вокруг буддийской общины «Дже Цонкапа»

А пока напомним слова Далай-ламы: «Довольно часто говорят, что суть практики гуру-йоги состоит в том, чтобы научиться видеть все действия учителя как совершенные... Однако следует рассматривать эту заповедь в свете сказанного самим Буддой Шакьямуни: «Не принимайте слово мое на веру из одного лишь почтения ко мне, но лишь после тщательной проверки, как ювелир, приобретающий золото». Проблема формирования идеального во всех отношениях образа гуру заключается в том, что такой подход легко превращается в губительный яд как для учителя, так и для ученика... Если гуру проявит какие-либо качества или даст учения, идущие вразрез с Дхармой, то в этом случае указание видеть совершенство духовного учителя должно уступить место логике и дхармической мудрости».









Разгорается скандал вокруг религиозной организации «Дже Цонкапа», основанной небезызвестным Джампа Тинлеем (по документам – Вангчен Тхинглей). Причиной стали судебные тяжбы между его бывшим учеником и руководителем общины, не имеющей никакого отношения к Буддийской традиционной Сангхе России. На днях состоялось заседание апелляционной коллегии Верховного суда Бурятии.Директор «Дже Цонкапа», московский адвокат Артур Гереев обратился в суд с иском о взыскании с новосибирского предпринимателя Игоря Рукавицына «неосновательного обогащения». По версии истца, он перечислил ответчику на строительство двух домов в селе Заречье Кабанского района Бурятии свыше 90 млн рублей. В отсутствие какого-либо письменного договора! Однако реальная стоимость выполненных работ, по мнению Гереева, намного меньше, и он просил суд взыскать с Рукавицына разницу.Ответчик, напротив, заявляет, что не только построил два дома на земельных участках директора «Дже Цонкапа», но и осуществил их отделку, обстановку эксклюзивной мебелью. В итоге, согласно представленным Рукавицыным суду первичным документам, общая сумма затрат на два дома в Заречье превысила 82 млн рублей.Однако, по словам Игоря Рукавицына, расходы на мебель не были учтены экспертами при проведении оценки стоимости строительства. Более того, первичные документы вообще исчезли из гражданского дела. Хотя они указаны как в перечне переданных экспертам материалов, так и в перечне возвращенных ими в Кабанский районный суд. Но физически отсутствуют.Кроме того, как заявил в суде Рукавицын, им были выполнены работы по обустройству систем энергоснабжения находящегося в Заречье Байкальского медитационного центра (БМЦ) и реконструкции дома самого Джампа Тинлея в Улан-Удэ. С учетом этих объектов общая сметная стоимость составила более 115,6 млн рублей.Но заказчики полностью отрицают проведение каких-либо работ в БМЦ и улан-удэнской резиденции «драгоценного наставника», по мнению Игоря Рукавицына, с целью максимально нарастить сумму приписываемого ему «неосновательного обогащения» и довести его до полного разорения. Так как в основе судебных тяжб лежит конфликт между ним и ближайшим окружением духовного лидера «Дже Цонкапа». Намерение взыскать многомиллионную сумму он считает формой мести за то, что пошел против сложившейся в общине системы.Игорь Рукавицын также утверждает, что фактическим заказчиком, оплатившим строительство и обстановку домов в Заречье, и одновременно лицом, контролирующим ход работ был вовсе не Артур Гереев, а известная в банковской сфере Елена Будник. Только у нее, по мнению стороны ответчика, были подтвержденные доходы, позволяющие оплачивать возведение, отделку и обстановку домов в Заречье.Елена Будник, занимавшая в период финансирования работ пост заместителя председателя правления банка ФК «Открытие», получила наряду с ежемесячной зарплатой в 2 млн рублей денежную выплату в размере 71 млн рублей, а затем премию - 20 млн рублей. То есть сумму, сопоставимую с той, которая была направлена на финансирование работ в Заречье.Еще одна премия в размере 32 млн рублей была выплачена Будник накануне введения в кредитной организации временной администрации по приказу Центробанка РФ. Но в дальнейшем эта премия была взыскана Девятым апелляционным арбитражным судом, посчитавшим, что выплаты топ-менеджерам осуществлялись в ущерб кредиторам «Открытия».Тем не менее, именно Елена Будник провела от своего имени большинство банковских операций по перечислению денег Игорю Рукавицыну, оплатив 40 % всей суммы. Артур Гереев напрямую перечислил 33 %, еще 27 % было перечислено двумя другими лицами.Между Игорем Рукавицыным и Еленой Будник велась активная переписка в мессенджере WhatsApp, в рамках которой обсуждался ход работ, подробности строительства, нюансы интерьера и обстановки домов. Нотариально заверенная переписка была представлена суду, но он счел ее недопустимым доказательством, поверив на слово Герееву, утверждающему, что ответчик якобы изменил и удалил часть сообщений. Предоставить переписку с Рукавицыным поэлектроннойпочтедиректор «Дже Цонкапа» отказался.В отличие от Елены Будник, чьи доходы подтверждены судебными актами, Артур Гереев не представил суду (ни первой, ни второй инстанции) доказательств наличия у него денежных средств, достаточных для финансирования дорогостоящих работ в Заречье. Хотя утверждает, что и Будник, и другие лица перечисляли Рукавицыну именно его, Гереева, деньги по его же просьбам. Истец лишь заявил, что у него имеется недвижимость в Москве и «много дорогих машин».Сторона ответчика парировала: помещение в столице, адрес которого совпадает с юридическим адресом «Дже Цонкапа», было приобретено Гереевым в ипотеку в 2017 году и, по состоянию на июль 2022 года, все еще находится под обременением. К слову, ипотека была оформлена в том самом банке ФК «Открытие» и в тот самый период, когда там занимала руководящий пост Елена Будник. Другое помещение, находящееся этому же адресу, тоже в ипотеке у банка «Современные стандарты бизнеса» с 2018 года.Артур Гереев также отрицает, что Игорь Рукавицын вел работы еще на одном участке в Заречье близ Байкальского медитационного центра общины «Дже Цонкапа», где, по словам последнего, возводилась резиденция «кармического адвоката». Там был построен фундамент строения, проложены коммуникации. Стоимость работ Рукавицын оценивает в 4,8 млн рублей. Однако Гереев заявляет, что никаких строительных работ не заказывал, договора не заключал.Что же получается? По одному делу Артур Гереев считает устную договоренность достаточной для взыскания многомиллионной суммы, по другому – ненадлежащим доказательством?Прямого ответа на вопрос суда о том, кто в этом случае построил фундамент и коммуникации на его участке, Гереев не дал.На заседании апелляционной коллегии Верховного суда Бурятии сторона Игоря Рукавицына заявила ходатайство о приобщении к делу ранее канувших куда-то первичных документов, подтверждающих фактические затраты на два дома в Заречье. А также – о назначении комплексной экспертизы, которая полно и всесторонне оценила бы стоимость всех работ, включая заказ и установку эксклюзивной мебели.«Мы представили суду все имеющиеся у нас доказательства, а истец не представил ничего, хотя бремя доказывания лежит и на нем», – заявили представители Игоря Рукавицына.Судебная коллегия неоднократно предлагала сторонам воспользоваться примирительной процедурой, обращаясь даже к буддийским убеждениям Артура Гереева. Однако директор «Дже Цонкапа» категорически отказался от примирения. Игорь Рукавицын, напротив, выразил свое согласие.В заседании судебной коллегии объявлен перерыв, что нечасто бывает при рассмотрении гражданских дел во второй инстанции.Между тем, по поводу судебных споров публично высказался сам основатель «Дже Цонкапа» Джампа Тинлей. В видеохостинге YouTube появился его видеоролик, часть которого посвящена взаимоотношениям с представительницами прекрасного пола и обстоятельствам отказа от монашеских обетов.В числе прочего «выдающийся буддийский учитель России» и «добрейший духовный наставник», как он именуется на официальном сайте своей религиозной общины, через переводчика поведал, что его «ученики передали Рукавицыну Игорю 90 миллионов на строительство двух домов». Обратите внимание: Джампа Тинлей говорит об учениках во множественном числе, а не об одном - Артуре Герееве. И, по всей видимости, не только о личных деньгах последнего, а о средствах двух и более человек. Кого именно? Елены Будник? Или речь идет о пожертвованиях более многочисленной группы лиц? Но почему тогда на эти средства возводились дома на участках, принадлежащих одному собственнику – Артуру Герееву? Кто при таком раскладе может реально обогатиться за счет религиозной общины «Дже Цонкапа»?Самому Джампа Тинлею, по данным публичной кадастровой карты, тоже принадлежит участок в Заречье, на котором располагается Буддийский медитационный центр. Ему лично, а не общине «Дже Цонкапа».Возможно, Минюсту, где зарегистрирована эта религиозная организация, совместно с ФНС есть смысл присмотреться к ее деятельности и разобраться в том, как собираются, отражаются в отчетности, расходуются пожертвования и кто становится бенефициаром всех этих операций?Фото: скриншот видео .youtube.com