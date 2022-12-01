Жители Бурятии жалуются на холод в квартирах

Жители Селенгинского района в социальных сетях жалуются на проблемы с отоплением. Обращения в районную администрацию к успеху не привели.

В Бурятии каждый год замерзает какой-либо район или населенный пункт. На этот раз температура опустилась в домах Гусиноозерска. Уже около двух месяцев местные жители жалуются на отсутствие тепла и бездействие администрации. К сожалению, обращения в управляющие компанию результатов не принесли.

Не отстаёт в холодной эстафете и Выдрино. Ноябрь прошёл не только без отопления, но и без электричества.

Администрация Селенгинского района также в соцсетях сообщает, что в администрации района 30 ноября прошло совещание с участием руководителей управляющих организацией по проблеме некачественного предоставления услуг по теплоснабжению.

- В ходе совещания было принято решение о немедленном начале комиссионного обследования по всем МКД города по выяснению причины отсутствия тепла. Решения принимаются на месте, после обследования домов, - пишет администрация. Однако когда вернется тепло в квартиру гусиноозерцев, не уточняется.

Напомним, в декабре 2021 года подобная ситуация уже была в селе Гусиное озеро. После аварии на котельной температура в домах опустилась до 14-16 градусов.





Фото: "Номер один"