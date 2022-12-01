В Бурятии задержан опасный «кухонный» боец

В Бурятии сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Кабанскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 37-летнего местного жителя, причинившего вред средней тяжести здоровью бывшей сожительницы.Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, причиной противоправного деяния стало недовольство тем, что их общий малолетний ребенок после расставания пары остался проживать с матерью. Отметим, на тот момент – весной текущего года – сам злоумышленник нигде не работал и, более того, злоупотреблял спиртным. Семью фактически содержала 34-летняя женщина.Дознанием установлено, что в конце сентября подозреваемый вернулся с вахты и, распив спиртное, решил «поговорить» с бывшей супругой. Приехав днем к ней на работу в придорожное кафе, он стал наносить ей побои. Конфликт пресек хозяин, выгнав из заведения агрессивного сельчанина. Однако тот не унимался: он вызвал бывшую сожительницу на улицу, где в ходе разговора продолжил наносить удары по её телу. В том числе, с силой ударил её ногой по бедру. В драку вновь вмешался хозяин.Спустя пару недель пострадавшая обратилась в медучреждение: её мучили сильные боли в районе верхней трети бедренной кости. Врачи диагностировали закрытый перелом (здоровью женщины был причинен вред средней степени тяжести) и передали информацию об этом в полицию.Злоумышленник скрывался от полицейских, в том числе, на вахтах. Он знал о повестках с вызовом на допрос, которые приходили по месту его жительства в одном из сел района, но в отдел внутренних дел не являлся. В результате проделанной сотрудниками полиции работы мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».Отметим, в отношении него дознанием также расследуется ранее возбужденное уголовное дело по факту угрозы убийством, которую он высказывал своей бывшей супруге до расставания. Тогда в ходе разыгравшейся в доме ссоры нетрезвый подозреваемый, обвиняя сожительницу и угрожая ей убийством, вилкой нанес ей телесные повреждения. После чего повторил угрозу уже в ванной комнате, где запер её и требовал молчать при прибытии на адрес полицейских. В эту же ночь он был задержан.Фото: pixabay.com