Общество 01.12.2022 в 13:06

В Улан-Удэ полиция ищет бууза-вора

В магазине самообслуживания он не оплатил бутылку спиртного, пиццу и упаковку бууз
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ полиция ищет бууза-вора
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в грабеже в магазине самообслуживания на улице Бабушкина. Преступление произошло 1 ноября около 15.30, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Мужчина взял с витрины бутылку спиртного, пиццу и упаковку поз, после чего, не оплатив товар, вышел из торговой точки. Уже на выходе недобросовестного клиента заметили сотрудники магазина и потребовали прекратить противоправные действия. Однако он не реагировал. Работники торговой точки пустились за ним в погоню, которая результатов не дала.

Приметы подозреваемого: европейской внешности, рост 180-185 см, среднего телосложения, имеется лысина, носит бороду (коротко стрижена).

Был одет: куртка болотного (возможно, темно-серого) цвета с капюшоном, кофта серая, брюки черные, был без головного убора. Скрылся в сторону Удинского моста.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)34-55-69, 8(9025)31-00-31 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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