В Улан-Удэ полиция ищет бууза-вора

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в грабеже в магазине самообслуживания на улице Бабушкина. Преступление произошло 1 ноября около 15.30, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Мужчина взял с витрины бутылку спиртного, пиццу и упаковку поз, после чего, не оплатив товар, вышел из торговой точки. Уже на выходе недобросовестного клиента заметили сотрудники магазина и потребовали прекратить противоправные действия. Однако он не реагировал. Работники торговой точки пустились за ним в погоню, которая результатов не дала.Приметы подозреваемого: европейской внешности, рост 180-185 см, среднего телосложения, имеется лысина, носит бороду (коротко стрижена).Был одет: куртка болотного (возможно, темно-серого) цвета с капюшоном, кофта серая, брюки черные, был без головного убора. Скрылся в сторону Удинского моста.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просьбаФото: МВД по Бурятии