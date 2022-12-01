Вечером 2 декабря в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей, предупредили в ГИБДД. Особое внимание будет уделено соблюдению Правил дорожного движения на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.«Запланировано выставление дополнительных 10 экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии», сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии