Общество 01.12.2022 в 14:43
В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей
На дежурство выйдут 10 дополнительных экипажей ДПС
Текст: Константин Воронов
Вечером 2 декабря в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей, предупредили в ГИБДД. Особое внимание будет уделено соблюдению Правил дорожного движения на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
«Запланировано выставление дополнительных 10 экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии», сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Запланировано выставление дополнительных 10 экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии», сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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