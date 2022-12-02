В Бурятии увеличен «Банк земли»

В Бурятии в течение 2022 года выявлен 721 гектар новых земельных площадей. «Это увеличило банк земли для реализации программы «Земля для стройки» до общей площади 2030 гектаров», - сообщила Саяна Галданова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Бурятия.На базе управления Росреестра прошло заседание Оперативного штаба по выявлению участков, пригодных для жилищного строительства. На заседании подведены итоги за 11 месяцев нынешнего года, сообщили в пресс-службе управления.Напомним, на 1 января 2022 в Бурятии площадь выявленных земельных участков и территорий, возможных для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства, составляла 1309 гектаров.«Любой желающий может получить участок для строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов практически во всех районах республики, включая зону Байкало-Амурской магистрали и территорий, приравненных к районам Крайнего Севера (Муйский, СевероБайкальский, Окинский, Баунтовский, Курумканский, Баргузинский районы)», - пояснил Дмитрий Булнаев, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Бурятии, председатель Комитета земельно-имущественной политики и землепользования... Он предназначен для вовлечения в оборот неиспользуемой государственной и муниципальной земли в целях развития жилищного строительства. Сервис позволяет любому заинтересованному лицу в удобное время посмотреть земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, а именно для строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов. Вместе с этим, гражданин может с помощью сервиса заполнить форму обращения и отправить его в уполномоченный орган.Сделать это достаточно просто. Нужно выбрать на Публичной кадастровой карте в меню пункт «Жилищное строительство», затем в поисковой строке набрать номер региона. Бурятия – это 03. По запросу отобразятся свободные земельные участки, расположенные на территории субъекта, а также их площадь, адрес объектов, категория земель, форма собственности и наличие инженерных сетей.Для оформления права собственности на понравившийся участок земли гражданину потребуется заполнить форму обращения, связанную с конкретным объектом, и после отправить её в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.Новый сервис упрощает и ускоряет процесс вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства, позволяет наиболее эффективно управлять землей и недвижимыми объектами, наращивать объемы строительства и инвестиций. Все эти факторы способствуют созданию комфортной городской среды для проживания людей и повышению инвестиционной привлекательности региона.Фото: «Номер один»