Общество 05.12.2022 в 12:50

Сыщики из Улан-Удэ задержали мошенницу в Саратовской области

Подозреваемая «разводила» мужчин на желании познакомиться
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Текст: Номер один
Сыщики из Улан-Удэ задержали мошенницу в Саратовской области
Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ в ходе выезда в Саратовскую область задержали подозреваемую в мошенничествах, совершенных с использованием средств связи. Установлена причастность 36-летней жительницы Ртищевского района к четырем фактам преступлений, совершенных в марте и июне текущего года, сообщили в МВД по Бурятии.

Гражданка, используя фейковую страницу в социальной сети с выдуманным именем и чужими фотографиями, знакомилась с мужчинами и после непродолжительного общения, которое составляло неделю-две, предлагала встретиться. Для этого она просила своих собеседников, как правило, проживающих в других регионах, оплатить ей билеты из Волгограда на транспорт и питание, ссылаясь на отсутствие у нее денежных средств.

Однако после перевода денег на связь больше не выходила. Потерпевшими стали четверо мужчин  – из Бурятии и Татарстана, Иркутской области и Краснодарского края в возрасте от 42 до 70 лет, которые в общей сложности перевели ей около 26 тыс рублей.
  
Отметим, подозреваемая нигде не работает, у нее двое несовершеннолетних детей. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по 2 статье 159 УК РФ.  Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: pixabay.com
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преступность мошенница задержание

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