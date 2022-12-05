Сыщики из Улан-Удэ задержали мошенницу в Саратовской области

Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ в ходе выезда в Саратовскую область задержали подозреваемую в мошенничествах, совершенных с использованием средств связи. Установлена причастность 36-летней жительницы Ртищевского района к четырем фактам преступлений, совершенных в марте и июне текущего года, сообщили в МВД по Бурятии.Гражданка, используя фейковую страницу в социальной сети с выдуманным именем и чужими фотографиями, знакомилась с мужчинами и после непродолжительного общения, которое составляло неделю-две, предлагала встретиться. Для этого она просила своих собеседников, как правило, проживающих в других регионах, оплатить ей билеты из Волгограда на транспорт и питание, ссылаясь на отсутствие у нее денежных средств.Однако после перевода денег на связь больше не выходила. Потерпевшими стали четверо мужчин – из Бурятии и Татарстана, Иркутской области и Краснодарского края в возрасте от 42 до 70 лет, которые в общей сложности перевели ей около 26 тыс рублей.Отметим, подозреваемая нигде не работает, у нее двое несовершеннолетних детей. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.Возбуждено и расследуется уголовное дело по 2 статье 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.Фото: pixabay.com