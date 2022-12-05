В районе Бурятии молодому сельчанину вынесли приговор за уклонение от призыва

25-летнему Александру из Тункинского района летом вручили повестку. Он прошел медицинское освидетельствование, где ему присвоили категорию годности к военной службе. 20 июня он должен был подойти в военный комиссариат и отправиться на место несения службы, но в итоге не пришел. По каким причинам – неизвестно.

Искать мужчину долго не пришлось – спустя месяц, 28 июля он самостоятельно пришел с повинной в Тункинский межрайонный следственный отдел. Ему предъявили обвинение за уклонение от призыва, а в качестве временной меры пресечения выбрали подписку о невыезде. Как отмечают в приговоре, у молодого человека не было законных оснований для освобождения от призыва или отсрочки.

Свою вину Александр признал полностью. После консультации с защитником заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке.

Смягчающими обстоятельствами для Александра стало полное признание вины, раскаяние, молодой возраст и положительные характеристики. Изучив материалы дела, суд вынес решение признать Александра виновным по части 1, статьи 328 УК РФ («уклонение от призыва») и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 000 рублей. Приговор недавно вступил в законную силу.

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Фото: "Номер один"