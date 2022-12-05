Алексей Цыденов: «Вы поддерживаете дух наших ребят»

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с волонтерами, которые оказывают помощь в ДНР, ЛНР и в Крыму. В формате диалога они обсудили работу волонтеров на местах, а также решали производственные вопросы, возникающие при осуществлении гуманитарной миссии, сообщили в пресс-службе правительства республики.Глава Бурятии поблагодарил волонтеров, среди которых не только молодежь, но и люди старшего поколения.«Дорогие наши волонтеры, вам искренняя человеческая благодарность, вы делаете великое дело. Вы поддерживаете дух наших ребят, которые сейчас там решают главную задачу. Понятно, что они там с голоду не умирают, там нормально кормят и прочее. Но зайти, поесть своих бууз или просто встретить родные лица, которые приехали с помощью - это, в первую очередь, такой заряд энергии, такая отдушина для сердца. Они чувствуют, что дома помнят и заботятся, что они не одни. Это дает силы ребятам идти в бой», - отметил Алексей Цыденов.На сегодняшний день региональные отделения «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты Боевого братства» направили более ста волонтеров в составе групп для гуманитарной миссии в Республике Крым, ДНР и ЛНР. На освобожденных территориях при поддержке «Молодежного центра» министерства спорта и молодёжной политики республики пребывало четыре группы.Замбал Санжиев, руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Республике Бурятия, директор «Молодежного центра» поблагодарил руководство республики за всестороннюю организационную поддержку и поделился своими впечатлениями о поездке на Донбасс.«От лица нашего волонтерского корпуса и от федерального руководителя «Молодой Гвардии» хочется поблагодарить руководство республики за то, что поддержало нас. Всем ребятам, которые ездили, через решение республиканского оперштаба были куплены билеты. Наши ребята одни из первых поехали на Донбасс. Конечно, в первые дни, выезжая на территорию, был определенный страх. Я лично переживал за каждого нашего волонтера. Хочется сказать, все то, что муссируется в западных СМИ, не соответствует правде, мы воочию в этом убедились. Общаясь с простыми людьми, рядовыми гражданами, которые находились 8 лет под обстрелами, ты заряжаешься патриотичной волной, заряжаешься тем, что ты сопричастен к правде, к истине, которая нам всем так необходима и важна», - сказал Замбал Санжиев.В Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике наши волонтеры помогали в подготовке мирных жителей к зимнему периоду, разгружали фуры с мешками муки для местной пекарни, оказывали помощь гуманитарному центру «Камелия», помощь с поиском родных жителей этих территорий.В Крыму волонтеры организовывали горячее питание, был развернут пункт выдачи гуманитарной поддержки от жителей Бурятии для военнослужащих, находящихся на специальной военной операции.Во время встречи волонтеры рассказали свои истории. Почти у каждого в специальной военной операции принимают участие близкие люди. Помогая военнослужащим, причем не только из нашей республики, но и со всей России, они, таким образом, помогают и своим родным.«К нам приезжали ребята со всех регионов России, и просили передать большое спасибо главе Бурятии, потому что это единственный регион на сегодняшний день, который оказывает такую помощь военнослужащим. Все заходят, удивляются: «как дома побывали», - рассказал волонтер Павел Лошкарев.Волонтеры, имея уже определенный опыт, также поделились своим видением и конкретными предложениями дальнейшей работы. Обсуждение длилось больше часа. Многие вопросы взяты в работу, даны определенные поручения по их решению.Фото: egov-buryatia.ru