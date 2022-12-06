Общество 06.12.2022 в 08:40
Второй день протестов в Улан-Баторе по «угольному делу» обернулся штурмом здания кабмина
Информации о пострадавших россиянах от полиции не поступало - посольство России
Текст: Номер один
Демонстрация в монгольской столице Улан- Баторе, устроенная накануне из-за недовольства ходом расследования дела о вывозе угля из Монголии в Китай без таможенного оформления, в понедельник переросла в беспорядки. Протестующие требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, по их мнению, могут быть высокопоставленные политики, сообщает ТАСС.
Манифестанты, подавляющее большинство которых составляли студенты, попытались перекрыть центральные дороги, ведущие к главной площади страны Сухэ-Батора. После 15:00 (10:00 мск) агрессивно настроенные участники акции протеста подожгли соломенную елку, установленную возле ледового городка на центральной площади, и пошли на штурм здания правительства. Некоторые из них прорвались внутрь, сотрудники полиции задержали нарушителей, но вскоре отпустили на свободу.
После попыток прорыва в Дом правительства полиция оградила фасад здания. Крупные магазины и рестораны на площади Сухэ-Батора и вокруг нее закрылись, а в близлежащих кафе прекратили продажу алкогольных напитков.
Действия властей
Власти Монголии предприняли попытку договориться с манифестантами и создали рабочую группу для налаживания диалога. Ее возглавил руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
«На сегодняшний день около 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование», - сказал глава секретариата монгольского кабмина, заверив, что в правительстве понимают недовольство протестующих и что власти будут работать над привлечением виновных к ответственности.
Монгольские СМИ отмечали, что среди протестующих было много лиц, употреблявших алкоголь, что в свою очередь грозило эскалацией ситуации. В этой связи губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар издал указ о силовом разгоне в 19:00 (14:00 мск) протестующих на центральной площади столицы и возле Дома правительства.
Предполагаемые организаторы
Главное управление полиции Улан-Батора выступило с заявлением, что уволенное руководство крупнейшего экспортера монгольского угля «Эрдэнэс Таван-Толгой», в отношении которого ведется следствие по делу о краже, «воспользовалось демонстрациями и прибегло к социальным сетям для вовлечения своих работников и граждан в акции протеста, создавая общественный хаос».
Полиция также отметила, что зафиксировала вовлечение в демонстрацию несовершеннолетних и факты подстрекательства к массовым беспорядкам. В результате беспорядков, по данным правоохранителей, четыре человека пострадали из-за давки в толпе. Как сообщили корр. ТАСС сообщили в посольстве РФ в Монголии, информации о пострадавших российских гражданах не поступало.
Мирный итог
Парламент Монголии в связи с обострением ситуации в Улан-Баторе собрался на внеочередное заседание в онлайн-режиме. Как сообщил телеканал «Игл», на совещании рассматривался вопрос объявления чрезвычайного положения в монгольской столице.
По данным портала news.mn, законодательный орган поддержал инициативу правительства об объявлении чрезвычайного положения в Улан-Баторе, после чего, согласно закону, президент Монголии должен был издать указ об объявлении режима ЧП по рекомендации Совета национальной безопасности (СНБ), который в свою очередь должен был рассмотреть этот вопрос в течение 12 часов.
Однако, как информировал монгольский информационный портал «Еггур», депутаты приостановили рассмотрение вопроса о введении чрезвычайного положения из-за того, что акция протеста стихла и ее участники покинули район Дома правительства. По его данным, хотя предложение об объявлении режима ЧП было внесено в СНБ, председатель Совета нацбезопасности, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, спикер парламента Гомбожавын Занданшатар и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявили, что нет необходимости объявлять чрезвычайное положение.
Национальное богатство
Вопросы о вывозе монгольского угля в Китай без таможенного оформления поднимаются в Монголии много лет. Рабочая группа под руководством министра финансов провела четыре проверки с 2013 года. В частности, первая проверка не обнаружила таможенных деклараций на 379 тысяч тонн угля, перевезенных 3 758 автомобилями. Правоохранительные органы создали рабочую группу, которая с весны этого года ведет расследование. Во время следствия имена подозреваемых не называются, но в монгольских соцсетях обсуждается причастность к хищениям угля нескольких десятков членов правительства и депутатов парламента.
Таван-Толгой - крупнейшее угольное месторождение Монголии с запасами в 6,4 млрд тонн сырья. В 2008 году власти страны вернули месторождение в государственную собственность и создали госкомпанию «Эрдэнэс Таван- Толгой». Часть ее акций безвозмездно распределили среди всех граждан Монголии как долю национального богатства.
Китай является основным импортером монгольского каменного угля, на него приходится 85%. Монголия также поставляет этот вид энергоносителя в Сингапур, Южную Корею, Японию и Россию.
Охрана диппредставительств в Улан-Баторе усилена - посол РФ
Охрана российского посольства и загранучреждений других государств в Улан-Баторе усилена на фоне беспорядков. Об этом заявил в понедельник ТАСС посол России в Монголии Искандер Азизов.
«Определенное усиление охраны нашего и всех остальных загранучреждений тех или иных государств в Улан-Баторе имеет место. Но в нашем случае это усиление также связано с тем, что время от времени к нам наведываются немногочисленные пикетчики с выступлениями против российской специальной операции на Украине», - сказал посол.
Информация о российских гражданах, пострадавших в двухдневном митинге протеста, не поступала. Об этом в понедельник корр. ТАСС сообщили в посольстве РФ в Монголии.
«Никакой информации о пострадавших россиянах от полиции не поступало», - сказали в диппредставительстве.
Также в посольстве сообщили о том, что приняты дополнительные меры по охране дипмиссии. «Охрана посольства удвоена», - подчеркнул дипломат.
После затухания протестов приказ мэра Улан-Батора о разгоне демонстрантов силовым путем также был отменен в понедельник вечером.
Фото: kremlin.ru
Манифестанты, подавляющее большинство которых составляли студенты, попытались перекрыть центральные дороги, ведущие к главной площади страны Сухэ-Батора. После 15:00 (10:00 мск) агрессивно настроенные участники акции протеста подожгли соломенную елку, установленную возле ледового городка на центральной площади, и пошли на штурм здания правительства. Некоторые из них прорвались внутрь, сотрудники полиции задержали нарушителей, но вскоре отпустили на свободу.
После попыток прорыва в Дом правительства полиция оградила фасад здания. Крупные магазины и рестораны на площади Сухэ-Батора и вокруг нее закрылись, а в близлежащих кафе прекратили продажу алкогольных напитков.
Действия властей
Власти Монголии предприняли попытку договориться с манифестантами и создали рабочую группу для налаживания диалога. Ее возглавил руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
«На сегодняшний день около 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование», - сказал глава секретариата монгольского кабмина, заверив, что в правительстве понимают недовольство протестующих и что власти будут работать над привлечением виновных к ответственности.
Монгольские СМИ отмечали, что среди протестующих было много лиц, употреблявших алкоголь, что в свою очередь грозило эскалацией ситуации. В этой связи губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар издал указ о силовом разгоне в 19:00 (14:00 мск) протестующих на центральной площади столицы и возле Дома правительства.
Предполагаемые организаторы
Главное управление полиции Улан-Батора выступило с заявлением, что уволенное руководство крупнейшего экспортера монгольского угля «Эрдэнэс Таван-Толгой», в отношении которого ведется следствие по делу о краже, «воспользовалось демонстрациями и прибегло к социальным сетям для вовлечения своих работников и граждан в акции протеста, создавая общественный хаос».
Полиция также отметила, что зафиксировала вовлечение в демонстрацию несовершеннолетних и факты подстрекательства к массовым беспорядкам. В результате беспорядков, по данным правоохранителей, четыре человека пострадали из-за давки в толпе. Как сообщили корр. ТАСС сообщили в посольстве РФ в Монголии, информации о пострадавших российских гражданах не поступало.
Мирный итог
Парламент Монголии в связи с обострением ситуации в Улан-Баторе собрался на внеочередное заседание в онлайн-режиме. Как сообщил телеканал «Игл», на совещании рассматривался вопрос объявления чрезвычайного положения в монгольской столице.
По данным портала news.mn, законодательный орган поддержал инициативу правительства об объявлении чрезвычайного положения в Улан-Баторе, после чего, согласно закону, президент Монголии должен был издать указ об объявлении режима ЧП по рекомендации Совета национальной безопасности (СНБ), который в свою очередь должен был рассмотреть этот вопрос в течение 12 часов.
Однако, как информировал монгольский информационный портал «Еггур», депутаты приостановили рассмотрение вопроса о введении чрезвычайного положения из-за того, что акция протеста стихла и ее участники покинули район Дома правительства. По его данным, хотя предложение об объявлении режима ЧП было внесено в СНБ, председатель Совета нацбезопасности, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, спикер парламента Гомбожавын Занданшатар и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявили, что нет необходимости объявлять чрезвычайное положение.
Национальное богатство
Вопросы о вывозе монгольского угля в Китай без таможенного оформления поднимаются в Монголии много лет. Рабочая группа под руководством министра финансов провела четыре проверки с 2013 года. В частности, первая проверка не обнаружила таможенных деклараций на 379 тысяч тонн угля, перевезенных 3 758 автомобилями. Правоохранительные органы создали рабочую группу, которая с весны этого года ведет расследование. Во время следствия имена подозреваемых не называются, но в монгольских соцсетях обсуждается причастность к хищениям угля нескольких десятков членов правительства и депутатов парламента.
Таван-Толгой - крупнейшее угольное месторождение Монголии с запасами в 6,4 млрд тонн сырья. В 2008 году власти страны вернули месторождение в государственную собственность и создали госкомпанию «Эрдэнэс Таван- Толгой». Часть ее акций безвозмездно распределили среди всех граждан Монголии как долю национального богатства.
Китай является основным импортером монгольского каменного угля, на него приходится 85%. Монголия также поставляет этот вид энергоносителя в Сингапур, Южную Корею, Японию и Россию.
Охрана диппредставительств в Улан-Баторе усилена - посол РФ
Охрана российского посольства и загранучреждений других государств в Улан-Баторе усилена на фоне беспорядков. Об этом заявил в понедельник ТАСС посол России в Монголии Искандер Азизов.
«Определенное усиление охраны нашего и всех остальных загранучреждений тех или иных государств в Улан-Баторе имеет место. Но в нашем случае это усиление также связано с тем, что время от времени к нам наведываются немногочисленные пикетчики с выступлениями против российской специальной операции на Украине», - сказал посол.
Информация о российских гражданах, пострадавших в двухдневном митинге протеста, не поступала. Об этом в понедельник корр. ТАСС сообщили в посольстве РФ в Монголии.
«Никакой информации о пострадавших россиянах от полиции не поступало», - сказали в диппредставительстве.
Также в посольстве сообщили о том, что приняты дополнительные меры по охране дипмиссии. «Охрана посольства удвоена», - подчеркнул дипломат.
После затухания протестов приказ мэра Улан-Батора о разгоне демонстрантов силовым путем также был отменен в понедельник вечером.
Фото: kremlin.ru