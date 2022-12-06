Общество 06.12.2022 в 08:56

В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены

Полиция  и «скорая помощь» попали в квартиру супругов только с помощью сотрудников МЧС
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В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены
В Бурятии 4 декабря ночью в квартире одного из домов в городе Закаменске обнаружено тело 39-летней женщины с многочисленными травматическими и резаными ранениями головы, туловища и конечностей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении преступления на месте происшествия после вскрытия дверей специалистами МЧС задержан 40-летний супруг покойной. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.

По данным следствия, обвиняемый проживал в арендованной квартире в городе Закаменске вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми. Взрослые дома 3 декабря употребляли спиртные напитки. Обвиняемый уснул, а жена в этот промежуток времени ушла в гости. Вечером, проснувшись, мужчина пошел искать супругу, нашел в квартире у их общего знакомого, после чего на улице по пути домой на почве ревности нанес ей несколько ударов кулаками по голове.

Затем дома обвиняемый продолжил избивать потерпевшую, нанося удары кулаками, ногами и ножом по различным частям тела. Около полуночи в результате полученных повреждений женщина скончалась. Обвиняемый сам позвонил в скорую медицинскую помощь, но, когда врачи и полицейские прибыли к квартире, отказался открыть им дверь. Пока сотрудники при помощи специалистов пытались попасть внутрь, мужчина спрятал под ванной нож и успел замыть следы крови. Однако после задержания он сознался в содеянном и признал вину.    

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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преступность убийство ревность

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