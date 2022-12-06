В Улан-Удэ 12 школ переведены на дистанционное обучение

В Улан-Удэ в связи со вспышкой ОРВИ и гриппа 12 муниципальных школ из 55 находятся на дистанционном обучении, сообщили в Комитете по образованию столицы Бурятии.По данным мониторинга, на утро 6 декабря болеют 11 989 детей, 150 сотрудников и 131 педагог. На карантине находятся 24 122 школьника.«Решение о переходе на дистанционное обучение школы принимают самостоятельно, если более 20% от числа учащихся школы болеют. Мониторинг заболеваемости ОРВИ проводится ежедневно», - пояснили в Комитете по образованию.Как сообщает республиканское управление Роспотребнадзора, на 48-й неделе года (28.11.2022 – 04.12.2022) в Бурятии сохранялась тенденция к росту заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Из общего числа заболевших до 70% приходилось на жителей Улан-Удэ. ОРВИ преимущественно обусловлены вирусами парагриппа, риновирусами, регистрируется нарастание активности циркуляции аденовирусов и метамневирусов.В республике выявляются случаи заболеваемости гриппом типа A(H1N1) и типа B. Все заболевшие не были вакцинированы против гриппа.Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.Фото: ulan-ude-info.ru