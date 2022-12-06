Общество 06.12.2022 в 16:39

В Бурятии сошла лавина в ущелье Мамай

Пострадал один человек, которого эвакуировали на частном вертолете
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Текст: Номер один
В Бурятии сошла лавина в ущелье Мамай
В Бурятии в ущелье Мамай сегодня сошла лавина. Информация об этом поступила в Главное управление МЧС по Бурятии в 15:20 (мест) от участника туристской группы. Он рассказал о сходе снежной массы в ущелье Мамай в районе озера Теневое Кабанского района, сообщили в управлении.

По предварительной информации пострадал один человек. Для оказания помощи были приведены в готовность спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (удаленность около 150 км).

Чуть позже турист повторно обратился в БПСО МЧС России и сообщил, что помощь не требуется. Пострадавший эвакуируется на частном вертолете в поселок Новоснежная Иркутской области.

Информация уточняется.

Популярная у фрирайдеров гора Мамай в Кабанском районе Бурятии. Ежегодно ее посещают около 4 тыс любителей зимних спортивных развлечений. Гора входит в десятку лучших мест для фрирайда в России.

Фото: Главное управление МЧС по Бурятии
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стихия лавина Мамай

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