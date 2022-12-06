В Бурятии сошла лавина в ущелье Мамай

В Бурятии в ущелье Мамай сегодня сошла лавина. Информация об этом поступила в Главное управление МЧС по Бурятии в 15:20 (мест) от участника туристской группы. Он рассказал о сходе снежной массы в ущелье Мамай в районе озера Теневое Кабанского района, сообщили в управлении.По предварительной информации пострадал один человек. Для оказания помощи были приведены в готовность спасатели Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (удаленность около 150 км).Чуть позже турист повторно обратился в БПСО МЧС России и сообщил, что помощь не требуется. Пострадавший эвакуируется на частном вертолете в поселок Новоснежная Иркутской области.Информация уточняется.Популярная у фрирайдеров гора Мамай в Кабанском районе Бурятии. Ежегодно ее посещают около 4 тыс любителей зимних спортивных развлечений. Гора входит в десятку лучших мест для фрирайда в России.Фото: Главное управление МЧС по Бурятии