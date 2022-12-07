Общество 07.12.2022 в 10:17

В Бурятии число вызовов врачей выросло в три раза

Из-за вспышки гриппа и  ОРВИ медики работают без выходных
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Текст: Номер один
В Бурятии число вызовов врачей выросло в три раза
В Бурятии пятую неделю идет вспышка ОРВИ. В связи с этим, число вызовов увеличилось в три раза, а врачи работают без выходных, до последнего пациента. Об этом рассказала заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в прямом эфире Центра управления регионом, сообщили в его пресс-службе. Она ответила на актуальные вопросы жителей республики.

«Это болевой вопрос. Сейчас задача решить, конечно, чтобы у нас была удобная запись. Но мы видим, к сожалению, что из-за недостатка врачей и их болезни, большого спроса в связи с ростом респираторных вирусных инфекций, мы не можем обеспечить полную запись на все выкладываемые расписания. Они быстро заполняются пациентами. Также 27% проблем с записью имеют технические причины, но их мы оперативно отрабатываем с минцифры», — рассказала министр здравоохранения.

У жителей Улан-Удэ также возникли вопросы о работе «скорой помощи». Зрители эфира сообщали, что иногда врачи дают консультации по телефону, и интересовались насколько нормальна ли такая практика.

«В связи с высоким подъемом заболеваемости у нас действительно есть такая нормативная рекомендация, как дистанционное консультирование. С его помощью мы оцениваем состояние ребенка и определяем первоочередность обращения в зависимости от тяжести этого состояния. Это делается, конечно, в связи с большим количеством заболевших и недостатком врачей», — отметила Евгения Лудупова.

Министр напомнила советы педиатров о том, что температуру 38-38,5 здоровому ребенку следует снижать не лекарствами, а физическими методами: обтираниями, обильным питьем.

«Мы видим, что мир вирусов очень динамичный, он ищет новые формы, поэтому рекомендовано летнее закаливание, как общее правило подготовки ребенка к холодному осенне-зимнему периоду. Более старших детей мы вакцинируем. Хочу поблагодарить, что 450 тысяч человек у нас привились, включая детей. Это создало определенную иммунную прослойку», — напомнила министр о важности вакцинации.

Еще один вопрос, который задали жители республики был о том, почему на пике заболеваемости не закрыли школы. Евгения Лудупова напомнила, что после каникул дети начали болеть не сразу, каждая школа показывала рост заболеваемости по-разному.

«Своевременно санитарно-эпидемиологической комиссией было принято решение о том, что если в классе более 20% детей начинает заболевать, то этот класс переводим на дистанционное обучение. В случае большей заболеваемости по решению Роспотребнадзора класс переводится на карантин. Комитет по образованию Улан-Удэ оперативно работает вместе с Роспотребнадзором, много классов у нас уже закрыто и переведено на дистанционное обучение. Я считаю, что здесь такой точечный подход с учетом истинной заболеваемости в каждом классе оправдан, так как он позволяет не останавливать учебный процесс», — рассказала министр.

В конце эфира Евгения Лудупова выразила надежду, что сейчас республика вышла на определенное плато, так как по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость не выросла. Также министр взяла на контроль личные обращения граждан, связанные с лечением и консультациями, поступившие в ходе эфира.

Фото: ЦУР

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инфекции грипп ОРВИ Бурятия

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