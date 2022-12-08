Общество 08.12.2022 в 09:30

Почти 500 тысяч туристов посетило Бурятию в этом году

Глава республики отметил возросшую востребованность во внутреннем туризме и необходимость его развития

A- A+
Почти 500 тысяч туристов посетило Бурятию в этом году
За девять месяцев этого года турпоток в Бурятию увеличился почти в два раза и составил 493,4 тыс человек. В туротрасли республики работают 30 туроператоров, 70 турагентств, 475 коллективных средств размещения, включая 20 санаторно-курортных организаций. Об этом сообщил  министр туризма Бурятии Алдар Доржиев на заседании Совета по развитию туризма под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.

По словам министра, немаловажным толчком для роста турпотока в республику стала реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чартерной программы, программы туров по России с кэшбэком и т.д. В частности, в этом году во время зимнего и летнего «чартера» принято 15 рейсов и около 2,5 тыс туристов.

Глава Бурятии отметил возросшую востребованность во внутреннем туризме и необходимость дальнейшего развития этого направления, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Мы сейчас живем в непростое время, но жизнь продолжается. Более того, с учетом происходящих событий, у нас возросла востребованность во внутреннем туризме. Соответственно, мы должны отвечать на эти потребности. У нас в республике ситуация на месте не стоит, многие проекты, большие и маленькие, реализуются с поддержкой федерального бюджета. Я уверен в том, что перспектива у нас хорошая. Хочу всех поблагодарить за работу в этом году, нужно построить грандиозные планы на следующий год и их перевыполнить», - сказал Алексей Цыденов.

По его словам, что в текущем году, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, туристическая отрасль Бурятии продемонстрировала устойчивость, способность к восстановлению и дальнейшему развитию.

В этом году продолжилась практика предоставления из средств республиканского бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства в сфере туризма и грантовой поддержки проектов по развитию экологического, сельского, социального туризма и продвижению туристского продукта.

Полным ходом идет реализация крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. Так в 2022 году зарегистрировано в новых резидента ОЭЗ «Байкальская гавань» - это ООО «Космос Отель Байкал», ООО «Молодость. Байкал» и ООО «АМАР», а резидентом ООО «Грин Флоу Байкал» уже начаты строительные работы.
В 2022 году министерством туризма проведены крупные событийные мероприятия, такие как «Сказочный Сагаалган в Бурятии», «Байкальская миля», «Baikal Travel Mart-2022», Дни туризма на Великом Шёлковом пути и др.

Впервые в этом году проведен конкурс на предоставление господдержки муниципальным образованиям на организацию и проведение событийных мероприятий. В итоге пять тематических мероприятий прошли в районах республики: фестиваль «Ветер эпохи над Тамчинской долиной» и форум «Полет чайного листа: Удунга – путь к Байкалу» в Селенгинском районе, «Фестиваль черемухи на Чикое» в Кяхтинском районе, «Праздник рыбного пирога» в Кабанском районе и фестиваль молока «Саган эдеэнэй найр» в Баргузинском районе. Практика показала, что такие мероприятия в сельской местности привлекают туристов, особенно в межсезонье. Так, в этих  фестивалях приняло участие свыше 11 тыс человек.

Глава Бурятии дал поручение министерству туризма и далее развивать событийный туризм, подключая руководство районов, так как это дополнительная занятость и доход для муниципалитетов.

«Такие тематические фестивали и праздники имеют хороший отклик. Надо масштабировать это направление, поддерживать уже имеющиеся проекты, и запускать новые», - отметил Алексей Цыденов.тники Совета вносили свои предложения. Многие из них взяты в работу, по ним даны определенные поручения.

Фото: pixabay.com
Теги
год итоги туризм

Все новости

Приостановка кредитных выплат мобилизованным
08.12.2022 в 10:00
«Урал» оказался сильнее «Короны»
08.12.2022 в 09:50
Почти 500 тысяч туристов посетило Бурятию в этом году
08.12.2022 в 09:30
Слова понтифика искажает мировое оружейное лобби?
08.12.2022 в 09:01
На дорогах Бурятии с начала года погибли 116 человек
08.12.2022 в 08:56
Парламент Бурятии попал под обстрел ВСУ он-лайн
08.12.2022 в 08:23
Бурятия шагнула в демографическую яму
08.12.2022 в 06:00
В Улан-Удэ депутаты горсовета посетили акцию в поддержку учеников школы из ДНР
07.12.2022 в 17:55
В Бурятии назвали лучшие пресс-службы конкурса «Хрустальный валенок»
07.12.2022 в 17:22
В Бурятии наступление Нового года по лунному календарю отметят 21 февраля 2023 года
07.12.2022 в 16:11
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
Приостановка кредитных выплат мобилизованным
Куда обращаться для получения льготного периода?
08.12.2022 в 10:00
«Урал» оказался сильнее «Короны»
В результате ДТП водитель иномарки получил травмы
08.12.2022 в 09:50
Слова понтифика искажает мировое оружейное лобби?
Папа Франциск разъяснил главе Союза староверов слова о жестокости россиян
08.12.2022 в 09:01
Парламент Бурятии попал под обстрел ВСУ он-лайн
В ходе видеоконференции Народного Хурала дверь депутата Оксаны Бухольцевой вынесло взрывом
08.12.2022 в 08:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru