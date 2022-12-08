Почти 500 тысяч туристов посетило Бурятию в этом году

За девять месяцев этого года турпоток в Бурятию увеличился почти в два раза и составил 493,4 тыс человек. В туротрасли республики работают 30 туроператоров, 70 турагентств, 475 коллективных средств размещения, включая 20 санаторно-курортных организаций. Об этом сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев на заседании Совета по развитию туризма под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.По словам министра, немаловажным толчком для роста турпотока в республику стала реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чартерной программы, программы туров по России с кэшбэком и т.д. В частности, в этом году во время зимнего и летнего «чартера» принято 15 рейсов и около 2,5 тыс туристов.Глава Бурятии отметил возросшую востребованность во внутреннем туризме и необходимость дальнейшего развития этого направления, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Мы сейчас живем в непростое время, но жизнь продолжается. Более того, с учетом происходящих событий, у нас возросла востребованность во внутреннем туризме. Соответственно, мы должны отвечать на эти потребности. У нас в республике ситуация на месте не стоит, многие проекты, большие и маленькие, реализуются с поддержкой федерального бюджета. Я уверен в том, что перспектива у нас хорошая. Хочу всех поблагодарить за работу в этом году, нужно построить грандиозные планы на следующий год и их перевыполнить», - сказал Алексей Цыденов.По его словам, что в текущем году, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, туристическая отрасль Бурятии продемонстрировала устойчивость, способность к восстановлению и дальнейшему развитию.В этом году продолжилась практика предоставления из средств республиканского бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства в сфере туризма и грантовой поддержки проектов по развитию экологического, сельского, социального туризма и продвижению туристского продукта.Полным ходом идет реализация крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. Так в 2022 году зарегистрировано в новых резидента ОЭЗ «Байкальская гавань» - это ООО «Космос Отель Байкал», ООО «Молодость. Байкал» и ООО «АМАР», а резидентом ООО «Грин Флоу Байкал» уже начаты строительные работы.В 2022 году министерством туризма проведены крупные событийные мероприятия, такие как «Сказочный Сагаалган в Бурятии», «Байкальская миля», «Baikal Travel Mart-2022», Дни туризма на Великом Шёлковом пути и др.Впервые в этом году проведен конкурс на предоставление господдержки муниципальным образованиям на организацию и проведение событийных мероприятий. В итоге пять тематических мероприятий прошли в районах республики: фестиваль «Ветер эпохи над Тамчинской долиной» и форум «Полет чайного листа: Удунга – путь к Байкалу» в Селенгинском районе, «Фестиваль черемухи на Чикое» в Кяхтинском районе, «Праздник рыбного пирога» в Кабанском районе и фестиваль молока «Саган эдеэнэй найр» в Баргузинском районе. Практика показала, что такие мероприятия в сельской местности привлекают туристов, особенно в межсезонье. Так, в этих фестивалях приняло участие свыше 11 тыс человек.Глава Бурятии дал поручение министерству туризма и далее развивать событийный туризм, подключая руководство районов, так как это дополнительная занятость и доход для муниципалитетов.«Такие тематические фестивали и праздники имеют хороший отклик. Надо масштабировать это направление, поддерживать уже имеющиеся проекты, и запускать новые», - отметил Алексей Цыденов.тники Совета вносили свои предложения. Многие из них взяты в работу, по ним даны определенные поручения.Фото: pixabay.com