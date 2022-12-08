В Бурятии мобильные группы помогли свыше 3700 одиноким пенсионерам и инвалидам

В районах Бурятии с 2019 года работают мобильные бригады. Они доставляют жителей 65 лет и старше до медицинских организаций. Как сообщают в минсоцзащиты республики, на 1 ноября 2022 года специалисты осуществили 746 выездов в 559 населенных пунктов. Прошли диспансеризацию и получили консультации врачей 3 706 сельчан, а также 75 инвалидов.

«При этом, 1 071 человеку медицинские работники оказали помощь на дому. Вместе с тем, более 80 пенсионерам были доставлены лекарственные средства и медицинские изделия. Напомню, «мобильные бригады» созданы в 15 районах республики с наибольшим количеством пожилых граждан»,

- рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



К ним относится и Кабанский район. Там осуществили 253 выезда, охвачено 1229 граждан, посетивших медучреждения. Одна из них – жительница с. Горный Евдокия Павловна Перевозникова.