Общество 08.12.2022 в 14:20

В Бурятии мобильные группы помогли свыше 3700 одиноким пенсионерам и инвалидам

Бригады выезжали 746 раз в 559 населенных пунктов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии мобильные группы помогли свыше 3700 одиноким пенсионерам и инвалидам

В районах Бурятии с 2019 года работают мобильные бригады. Они доставляют жителей 65 лет и старше до медицинских организаций. Как сообщают в минсоцзащиты республики, на 1 ноября 2022 года специалисты осуществили 746 выездов в 559 населенных пунктов. Прошли диспансеризацию и получили консультации врачей 3 706 сельчан, а также 75 инвалидов.

«При этом, 1 071 человеку медицинские работники оказали помощь на дому. Вместе с тем, более 80 пенсионерам были доставлены лекарственные средства и медицинские изделия. Напомню, «мобильные бригады» созданы в 15 районах республики с наибольшим количеством пожилых граждан»,

- рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
К ним относится и Кабанский район. Там осуществили 253 выезда, охвачено 1229 граждан, посетивших медучреждения. Одна из них – жительница с. Горный Евдокия Павловна Перевозникова.

«Очень довольна, что теперь можно на проверку своего здоровья добраться в центральную районную больницу бесплатно и посетить всех необходимых врачей. Спасибо, что думают о старшем поколении, поддерживают наше здоровье»,

- с благодарностью говорит пенсионерка.

Фото: "Номер один"

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минсоцзащиты пенсионеры инвалиды

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