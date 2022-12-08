Общество 08.12.2022 в 15:59

В Бурятии спасатели помогли обеспокоенным родителям 10-летнего мальчика

Его папа и мама не смогли дозвониться и достучаться до своего сына, который просто спал

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В Бурятии спасатели помогли обеспокоенным родителям 10-летнего мальчика
В Улан-Удэ в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило заявление от жителей города  о том, что в запертой квартире находится 10-ти летний ребенок, со слов родителей они не могут до него дозвонится и достучатся, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии сотрудника полиции, при помощи трехколленой лестницы, спасатели БРПСС проникли в квартиру через окно второго этажа, обеспечив затем доступ в квартиру и обеспокоенным родителям. Их волнения оказались напрасными. Спасатели и родители обнаружили несовершеннолетнего  крепко спящим.  Видимо, школьника утомили учебные будни.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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