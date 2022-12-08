В Бурятии спасатели помогли обеспокоенным родителям 10-летнего мальчика

В Улан-Удэ в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило заявление от жителей города о том, что в запертой квартире находится 10-ти летний ребенок, со слов родителей они не могут до него дозвонится и достучатся, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии сотрудника полиции, при помощи трехколленой лестницы, спасатели БРПСС проникли в квартиру через окно второго этажа, обеспечив затем доступ в квартиру и обеспокоенным родителям. Их волнения оказались напрасными. Спасатели и родители обнаружили несовершеннолетнего крепко спящим. Видимо, школьника утомили учебные будни.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС