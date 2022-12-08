Общество 08.12.2022 в 16:32

В «Байкальской гавани» появился новый резидент. «От Намдакова»

Туркомплекс на участке «Пески»  проектирует большая группа архитекторов во главе со всемирно известным художником
A- A+
Текст: Номер один
В «Байкальской гавани» появился новый резидент. «От Намдакова»
В Улан-Удэ на Совете по развитию туризма при главе Бурятии состоялось подписание трехстороннего соглашения между нравительством Бурятии, ОЭЗ «Байкальская гавань» и ООО «Амар», которое стало резидентом особой экономической зоны, сообщили в правительстве Бурятии.



Компания «Амар», как резидент особой экономической зоны «Байкальская гавань», будет реализовывать в несколько этапов инвестпроект в местности «Пески». Уже в конце следующего года будут запущены модульные здания.

Стоимость инвестиционного проекта - более 4 млрд рублей. Предварительно в этом году «Амар» провел активную работу над проектом. По всему участку выполнены все необходимые изыскания, включая и экологические.

«Суть нашего проекта, его основная философия - мы хотим создать место баланса, который бы показал и раскрыл как озеро Байкал, так и культуру этой территории. Плюс проект мы дополняем искусством, наш куратор – это Даши Намдаков вместе со всей командой. Это большая группа архитекторов и искусствоведов, которая занимается сейчас подготовкой к работе», - отметил генеральный директор ООО «Амар» Дмитрий Скоробогатов.

Архитектором проекта является знаменитый скульптор Даши Намдаков. На территории комплекса по плану расположатся четырехзвездочный гостиничный комплекс на 900 человек, кафе и ресторан, спа-комплекс, спортзал, центр духовного развития, музей и ряд других объектов.

Авторы проекта хотят дать поле для просветительской работы. По их словам, это будет ряд объектов, которые будут раскрывать историю Байкала с разных аспектов.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
туризм Байкальская гавань резидент Намдаков

Все новости

В «Байкальской гавани» появился новый резидент. «От Намдакова»
08.12.2022 в 16:32
В Бурятии пьяный водитель представился именем умершего брата
08.12.2022 в 16:12
В Бурятии спасатели помогли обеспокоенным родителям 10-летнего мальчика
08.12.2022 в 15:59
МегаФон запустил связь 4G еще в одной популярной туристической локации Бурятии
08.12.2022 в 15:40
В Улан-Удэ волонтеры выхаживают 900-граммового щенка
08.12.2022 в 15:27
В Улан-Удэ открыли первые ледяные горки
08.12.2022 в 14:37
В Бурятии мобильные группы помогли свыше 3700 одиноким пенсионерам и инвалидам
08.12.2022 в 14:20
В Бурятии прошел рейд по отлову собак
08.12.2022 в 13:54
Спасти Байкал: в Госдуме предложили запретить продажи моющих средств рядом с озером
08.12.2022 в 13:22
В Улан-Удэ пройдет первенство ДФО по пулевой стрельбе
08.12.2022 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
В Бурятии пьяный водитель представился именем умершего брата
Своеобразно «воскресив» его, нарушитель пытался бежать, но получил десять суток административного ареста

08.12.2022 в 16:12
В Бурятии спасатели помогли обеспокоенным родителям 10-летнего мальчика
Его папа и мама не смогли дозвониться и достучаться до своего сына, который просто спал

08.12.2022 в 15:59
МегаФон запустил связь 4G еще в одной популярной туристической локации Бурятии
08.12.2022 в 15:40
В Улан-Удэ волонтеры выхаживают 900-граммового щенка
Миниатюрную и болеющую собачку назвали Ляля
08.12.2022 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru