В «Байкальской гавани» появился новый резидент. «От Намдакова»

В Улан-Удэ на Совете по развитию туризма при главе Бурятии состоялось подписание трехстороннего соглашения между нравительством Бурятии, ОЭЗ «Байкальская гавань» и ООО «Амар», которое стало резидентом особой экономической зоны, сообщили в правительстве Бурятии.Компания «Амар», как резидент особой экономической зоны «Байкальская гавань», будет реализовывать в несколько этапов инвестпроект в местности «Пески». Уже в конце следующего года будут запущены модульные здания.Стоимость инвестиционного проекта - более 4 млрд рублей. Предварительно в этом году «Амар» провел активную работу над проектом. По всему участку выполнены все необходимые изыскания, включая и экологические.«Суть нашего проекта, его основная философия - мы хотим создать место баланса, который бы показал и раскрыл как озеро Байкал, так и культуру этой территории. Плюс проект мы дополняем искусством, наш куратор – это Даши Намдаков вместе со всей командой. Это большая группа архитекторов и искусствоведов, которая занимается сейчас подготовкой к работе», - отметил генеральный директор ООО «Амар» Дмитрий Скоробогатов.Архитектором проекта является знаменитый скульптор Даши Намдаков. На территории комплекса по плану расположатся четырехзвездочный гостиничный комплекс на 900 человек, кафе и ресторан, спа-комплекс, спортзал, центр духовного развития, музей и ряд других объектов.Авторы проекта хотят дать поле для просветительской работы. По их словам, это будет ряд объектов, которые будут раскрывать историю Байкала с разных аспектов.Фото: egov-buryatia.ru