Житель Улан-Удэ убил соседа в день знакомства

В Улан-Удэ 5 декабря ночью в квартире одного из домов на улице Тобольской обнаружено тело 50-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы и других частей тела. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, 4 декабря вечером обвиняемый случайно в подъезде своего дома познакомился с мужчиной, проживавшим этажом ниже. Они вместе зашли в квартиру к другому местному жителю, где стали употреблять спиртные напитки. Ночью на фоне алкогольного опьянения между молодым человеком и новым знакомым из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый деревянным табуретом, кулаками и ногами нанес мужчине множество ударов по голове, туловищу и конечностям. А после покинул квартиру и ушел к себе домой.От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Позже молодой человек вернулся к месту происшествия. Обнаружив мужчину мертвым, он разбудил соседей и попросил вызвать скорую медицинскую помощь. Сам оставался в квартире до приезда следственно-оперативной группы.В ходе проведенного допроса молодой человек дал подробные показания об обстоятельствах преступления. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ведется следствие.Фото: «Номер один»