В Монголии провели обыски и задержали первых подозреваемых в хищениях угля

Бывший руководитель государственной компании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, его родственники и несколько бизнесменов задержаны на двое суток после обысков, проведенных в их домах в ночь на четверг. Об этом сообщил на брифинге в Улан-Баторе министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар.Недовольство ходом расследования дела о хищении угля, в частности отсутствием данных о подозреваемых, стало поводом для массовых акций протеста, которые проходят в Улан-Баторе.«В связи с делом о хищении угля создана рабочая группа для поддержки расследования. Первое заседание состоялось в среду. После заседания рабочей группы расследование активизировалось. Вчера ночью были задержаны восемь человек, в том числе Баттулгын Ганхуяг, работавший исполнительным директором госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой», - сказал министр на специальном брифинге.Также задержаны жена экс-руководителя госкомпании, сестра и зять, начальник одного из отделов «Эрдэнэс Таван-Толгой», руководители и владельцы двух частных фирм.«Идет обыск в домах и офисах этих людей. Также арестована часть руководства компании «Хишиг арвин индастриал», которая занимается добычей полезных ископаемых и операторской деятельностью», - добавил руководитель Минюста.В связи с масштабом дела к расследованию привлечены следователи из каждой области страны, поскольку необходимо собрать обширную доказательную базу. Детективы, эксперты, таможенники и пограничники, входящие в состав рабочей группы Центрального управления разведки, в четверг утром выехали в Южно-Гобийский аймак (область), где находится Таван-Толгой - одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля.Министр юстиции также обозначил основные направления работы. «Сколько было добыто с момента ввода в эксплуатацию месторождения Таван-Толгой, какой процент добытого угля был высокосортным, а какой - низкосортным. Также будет уточнено, сколько угля прошло таможенную очистку. Сколько тысяч автомобилей было переправлено через границу с Китаем. Сколько транспортная компания заплатила в виде налога на прибыль, какие влиятельные люди за этим стоят. Сколько незарегистрированного угля было вывезено в ходе этого расследования», - перечислил министр вопросы, на которые предстоит найти ответы следствию.Также планируется допросить сотрудников таможни, изучить архивные документы таможенного оформления угля. «При этом следственные мероприятия не должны задерживать отгрузку угля на экспорт. Покупателям угля не стоит беспокоиться», - подчеркнул Хишгээгийн Нямбаатар.Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгэгийн Нямбаатар вышел к протестующим в центре Улан-Батора и проинформировал их о ходе расследования дела о хищении угля.«Вчера вечером правоохранительные органы задержали восемь человек. А сейчас вызывают на допросы 11 человек», - сообщил протестующим министр.Он добавил, что в четверг утром рабочая группа из 40 сотрудников правоохранительных и следственных органов выехала в аймак (область) Умнуговь, где расположено месторождение угля Таван-Толгой. «Главное таможенное управление передало правоохранительным органам информацию обо всех перевозках угля через границу. Возбуждено 22 уголовных дела по факту выезда более трех тысяч незарегистрированных автомобилей. На сегодняшний день возбуждены и расследуются уголовные дела еще в отношении 20 человек», - добавил он.Часть митингующих начала выкрикивать требования об отставке правительства и перекрестных допросах подозреваемых. Министр юстиции призвал дождаться завершения расследования. «Вы не можете называть людей расхитителями угля, потому что они вам не нравятся. Судебное разбирательство будет проводиться в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Вне его никому не может быть предъявлено обвинение», - заключил Хишгэгийн Нямбаатар.После этого представитель от протестующих, известный артист Уранцогтогийн Цогтбаяр призвал собравшихся к спокойствию. «Министр Нямбаатар, люди здесь едины. Правительственные чиновники пытались доказать, что они не причастны к этому делу, но ни один из них не выступил», - сказал артист.Он обратился к собравшимся с напоминанием, что это мирная демонстрация. «Есть люди, которые будут провоцировать вас на мятеж, не поддавайтесь им», - добавил Уранцогтогийн Цогтбаяр.После этого часть людей вчера вечером начала расходиться. Часть протестующих собралась у памятника Сухэ-Батору, где они обсуждают происходящее, другие начали шествие колонной вокруг центральной площади.Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что сумма хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акции пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о создании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую войдут как представители властей, так и до сотни протестующих.Около тысячи человек собрались в четверг на демонстрацию в центре Улан-Батора 8 декабря на пятый день протестов. На этот раз на площадь имени Сухэ-Батора также прибыли на конях граждане из регионов страны. Полицейские, которые все эти дни дежурят на площади, попросили прибывших всадников удалиться, поскольку по распоряжению мэра Улан-Батора на центральную площадь города запрещено въезжать на конях.«Мы приехали на конях не ради смуты, а чтобы показать, что и в регионах страны поддерживают протестное движение. Мы хотим встретиться с представителями властей и высказать свое мнение», - отвечали полицейским молодые люди.По их словам, ожидается прибытие в город для участия в акции протеста еще около двух сотен всадников из разных аймаков (областей) страны. Пока первые участники конного митинга отъехали в близлежащий сквер у гостиницы «Улан-Батор». Они сообщили, что планируют трижды объехать Дом правительства. Как сообщает Общественное радио Монголии, на въездах в город уже начали задерживать и не пускать в город людей на конях.Фото: montsame.mn