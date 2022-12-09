В Монголии репрессировали 100 тысяч человек

« Да, прозвучавшая цифра в 100 тысяч попавших под каток террора вызывает шок, учитывая, что в Монголии тогда всего проживало около 700 тысяч человек, получается каждый седьмой. И доля жертв от проводимых там репрессий в общем населении Монголии, судя по всему, превзошла показатели сталинского террора в СССР в 30-х годах прошлого века.» - сообщил "Номер один" улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов.

За годы политических репрессий в Монголии число репрессированных, вероятно, превысило 100 тысяч, хотя официально было расстреляно 35 тысяч человек.Об этом сообщило агентство МОНЦАМЭ со ссылкой на доктора исторических наук (Sc.D) Института международных отношений Академии наук Монголии профессора О.Батсайхан. Последний в своем докладе на заседании Государственной комиссии по организации реабилитации жертв политических репрессий, состоявшейся в Улан-Батор, отметил, что репрессированными были в основном представители интеллигенции, буддийские монахи и ученые того времени.Напомним, что репрессивные действия властей Монголии, тогда находившейся в зоне влияния со стороны СССР, в 30-е годы прошлого века полностью повторяли аналогичные сталинские репрессии. За исключением того, что количество созданных в Монголии лагерей было небольшим по сравнению с советским ГУЛАГ.