В Улан-Удэ «Боевое братство» отметило День героев Отечества

В Улан-Удэ в День героев Отечества ветераны боевых действий собрались в Национальной библиотеке. Организатором памятных мероприятий: выставки и презентации выступило «Боевое братство», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Одним из почетных гостей встречи стал Тимур Ешиев, ветеран боевых действий, кавалер ордена «Мужества» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени представил уникальные изделия буддийской атрибутики, скульптуры и фотографии своих работ. Тимур Цыренович служил в ОМОН. После выхода на пенсию нашел новое призвание, стал резчиком по дереву, чеканщиком, мастером по изготовлению буддийской мебели и атрибутики, реставратором.Участников мероприятия поприветствовал заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.– Сегодня, в День Героев Отечества мы говорим не только о героях былых времен, мы говорим о героях, которые сейчас рядом с нами. Герои – это не только те, у которых есть награды, это и те, которые честно трудятся ради своей страны, которые готовы встать в строй, и те люди, которые отслужили, возвращаются и продолжают служить своей стране, своему народу. Не зря мы сегодня открываем выставку – это яркий пример, когда человек продолжает созидать. И, конечно, сегодня наши слова благодарности авторам книги «321-я стрелковая дивизия», – отметил Михаил Харитонов и поблагодарил всех, кто вносит вклад в патриотическое воспитание молодежи.Бурятское отделение «Боевого братства» презентовало книгу о героях-земляках, воевавших в составе 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии и 321-й Сибирской стрелковой дивизии. Книга выпущена под эгидой Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН под руководством кандидата исторических наук Александра Пашинина. Александр Пашишин рассказал собравшимся, как создавалась эта книга о героях-земляках, воевавших в составе 321-й Сибирской стрелковой дивизии. На 760 страницах издания представлены данные о 4 645 бойцах, призванных военкоматами Бурятии, Забайкалья и Иркутской области.Баир Цырендашиев – внук знаменитого снайпера Великой Отечественной войны Цырендаши Доржиева презентовал поисковую работу, которой он занимается более 40 лет. Собственными силами он не только нашёл могилы своих земляков-мухоршибирцев в Новгородской области, но и смог установить имена и места захоронений ещё более 700 солдат из Бурятии, погибших на фронте.Кроме того, на мероприятии были вручены благодарственные письма.За патриотическое воспитание подрастающего поколения, социальную поддержку ветеранов боевых действий, укрепление общественных связей и в связи с 25-летием со дня БРО «Боевое братство» руководитель организации ветеранов Жамбал-Жамсо Жанаев удостоится благодарственного письма министерства культуры Бурятии; за издание книги «321-я Стрелковая дивизия» награждены Тимур Ешиев и коллектив авторов под руководством Александра Пашинина, также отмечен Баир Цырендашиев.Отметим, что Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» в этом году отмечает свое 25-летие. Сегодня это мощное объединение ветеранов – продолжатель дел и традиций Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов, людей, которых связала общая военная судьба, боевое прошлое и непростое настоящее. Ежегодно члены организации проводят по всей стране несколько тысяч военно-спортивных и мемориальных мероприятий.Фото: egov-buryatia.ru