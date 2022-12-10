Общество 10.12.2022 в 14:17
В Улан-Удэ «Боевое братство» отметило День героев Отечества
Ветераны представили книгу о подвигах земляков, воевавших в составе сибирских дивизий под Москвой
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в День героев Отечества ветераны боевых действий собрались в Национальной библиотеке. Организатором памятных мероприятий: выставки и презентации выступило «Боевое братство», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Одним из почетных гостей встречи стал Тимур Ешиев, ветеран боевых действий, кавалер ордена «Мужества» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени представил уникальные изделия буддийской атрибутики, скульптуры и фотографии своих работ. Тимур Цыренович служил в ОМОН. После выхода на пенсию нашел новое призвание, стал резчиком по дереву, чеканщиком, мастером по изготовлению буддийской мебели и атрибутики, реставратором.
Участников мероприятия поприветствовал заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.
– Сегодня, в День Героев Отечества мы говорим не только о героях былых времен, мы говорим о героях, которые сейчас рядом с нами. Герои – это не только те, у которых есть награды, это и те, которые честно трудятся ради своей страны, которые готовы встать в строй, и те люди, которые отслужили, возвращаются и продолжают служить своей стране, своему народу. Не зря мы сегодня открываем выставку – это яркий пример, когда человек продолжает созидать. И, конечно, сегодня наши слова благодарности авторам книги «321-я стрелковая дивизия», – отметил Михаил Харитонов и поблагодарил всех, кто вносит вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Бурятское отделение «Боевого братства» презентовало книгу о героях-земляках, воевавших в составе 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии и 321-й Сибирской стрелковой дивизии. Книга выпущена под эгидой Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН под руководством кандидата исторических наук Александра Пашинина. Александр Пашишин рассказал собравшимся, как создавалась эта книга о героях-земляках, воевавших в составе 321-й Сибирской стрелковой дивизии. На 760 страницах издания представлены данные о 4 645 бойцах, призванных военкоматами Бурятии, Забайкалья и Иркутской области.
Баир Цырендашиев – внук знаменитого снайпера Великой Отечественной войны Цырендаши Доржиева презентовал поисковую работу, которой он занимается более 40 лет. Собственными силами он не только нашёл могилы своих земляков-мухоршибирцев в Новгородской области, но и смог установить имена и места захоронений ещё более 700 солдат из Бурятии, погибших на фронте.
Кроме того, на мероприятии были вручены благодарственные письма.
За патриотическое воспитание подрастающего поколения, социальную поддержку ветеранов боевых действий, укрепление общественных связей и в связи с 25-летием со дня БРО «Боевое братство» руководитель организации ветеранов Жамбал-Жамсо Жанаев удостоится благодарственного письма министерства культуры Бурятии; за издание книги «321-я Стрелковая дивизия» награждены Тимур Ешиев и коллектив авторов под руководством Александра Пашинина, также отмечен Баир Цырендашиев.
Отметим, что Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» в этом году отмечает свое 25-летие. Сегодня это мощное объединение ветеранов – продолжатель дел и традиций Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов, людей, которых связала общая военная судьба, боевое прошлое и непростое настоящее. Ежегодно члены организации проводят по всей стране несколько тысяч военно-спортивных и мемориальных мероприятий.
Фото: egov-buryatia.ru
Одним из почетных гостей встречи стал Тимур Ешиев, ветеран боевых действий, кавалер ордена «Мужества» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени представил уникальные изделия буддийской атрибутики, скульптуры и фотографии своих работ. Тимур Цыренович служил в ОМОН. После выхода на пенсию нашел новое призвание, стал резчиком по дереву, чеканщиком, мастером по изготовлению буддийской мебели и атрибутики, реставратором.
Участников мероприятия поприветствовал заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.
– Сегодня, в День Героев Отечества мы говорим не только о героях былых времен, мы говорим о героях, которые сейчас рядом с нами. Герои – это не только те, у которых есть награды, это и те, которые честно трудятся ради своей страны, которые готовы встать в строй, и те люди, которые отслужили, возвращаются и продолжают служить своей стране, своему народу. Не зря мы сегодня открываем выставку – это яркий пример, когда человек продолжает созидать. И, конечно, сегодня наши слова благодарности авторам книги «321-я стрелковая дивизия», – отметил Михаил Харитонов и поблагодарил всех, кто вносит вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Бурятское отделение «Боевого братства» презентовало книгу о героях-земляках, воевавших в составе 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии и 321-й Сибирской стрелковой дивизии. Книга выпущена под эгидой Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН под руководством кандидата исторических наук Александра Пашинина. Александр Пашишин рассказал собравшимся, как создавалась эта книга о героях-земляках, воевавших в составе 321-й Сибирской стрелковой дивизии. На 760 страницах издания представлены данные о 4 645 бойцах, призванных военкоматами Бурятии, Забайкалья и Иркутской области.
Баир Цырендашиев – внук знаменитого снайпера Великой Отечественной войны Цырендаши Доржиева презентовал поисковую работу, которой он занимается более 40 лет. Собственными силами он не только нашёл могилы своих земляков-мухоршибирцев в Новгородской области, но и смог установить имена и места захоронений ещё более 700 солдат из Бурятии, погибших на фронте.
Кроме того, на мероприятии были вручены благодарственные письма.
За патриотическое воспитание подрастающего поколения, социальную поддержку ветеранов боевых действий, укрепление общественных связей и в связи с 25-летием со дня БРО «Боевое братство» руководитель организации ветеранов Жамбал-Жамсо Жанаев удостоится благодарственного письма министерства культуры Бурятии; за издание книги «321-я Стрелковая дивизия» награждены Тимур Ешиев и коллектив авторов под руководством Александра Пашинина, также отмечен Баир Цырендашиев.
Отметим, что Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» в этом году отмечает свое 25-летие. Сегодня это мощное объединение ветеранов – продолжатель дел и традиций Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов, людей, которых связала общая военная судьба, боевое прошлое и непростое настоящее. Ежегодно члены организации проводят по всей стране несколько тысяч военно-спортивных и мемориальных мероприятий.
Фото: egov-buryatia.ru