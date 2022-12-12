Общество 12.12.2022 в 10:25
В Бурятии незаконно предоставили участок недр в центральной экологической зоне Байкала
Земельный скандал может стоить должности главе Северо-Байкальского района, который признан виновным в халатности
Текст: Номер один
Приказом министерства природных ресурсов Бурятии организации незаконно предоставлен для добычи общераспространенных полезных ископаемых участок недр, расположенный у поселка Кичера Северо-Байкальского района. Этот участок находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где добыча полезных ископаемых запрещена, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
В целях устранения нарушений прокурор обратился с заявлением в Арбитражный суд Бурятии, который требования прокурора о признании недействительными вышеуказанного приказа минприроды и лицензии на право пользования недрами по добыче песка удовлетворил.
Глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев, незаконно предоставивший недропользователю земельный участок для добычи песка, приговором суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По объективным причинам он освобожден от наказания (штрафа), но суд принял решение о взыскании с виновного причиненного преступлением ущерба в размере более 7 млн рублей.
Игорь Пухарев обжаловал этот приговор в Верховном суде Бурятии. Однако интрига вокруг его возможной отставки из-за судимости, судя по всему, появилась. Напомним, земельные скандалы с участками у Байкала происходят в Северо-Байкальском районе регулярно.
Фото: epp.genproc.gov.ru
В целях устранения нарушений прокурор обратился с заявлением в Арбитражный суд Бурятии, который требования прокурора о признании недействительными вышеуказанного приказа минприроды и лицензии на право пользования недрами по добыче песка удовлетворил.
Глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев, незаконно предоставивший недропользователю земельный участок для добычи песка, приговором суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По объективным причинам он освобожден от наказания (штрафа), но суд принял решение о взыскании с виновного причиненного преступлением ущерба в размере более 7 млн рублей.
Игорь Пухарев обжаловал этот приговор в Верховном суде Бурятии. Однако интрига вокруг его возможной отставки из-за судимости, судя по всему, появилась. Напомним, земельные скандалы с участками у Байкала происходят в Северо-Байкальском районе регулярно.
Фото: epp.genproc.gov.ru
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