Общество 12.12.2022 в 19:01

Житель Бурятии убивал приятеля кочергой и топором

После его смерти убийца сам позвонил в скорую медицинскую помощь и полицию  
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Текст: Номер один
Житель Бурятии убивал приятеля кочергой и топором
В пригороде Улан-Удэ ранним утром 11 декабря в одном из домов на территории дачного товарищества «Родник» обнаружено тело 36-летнего мужчины с многочисленными травматическими повреждениям головы, груди и конечностей.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний знакомый убитого. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия, которые в ближайшее время будут проверены следствием на месте происшествия, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
                  
По данным следствия, 9 декабря подозреваемый пришел в гости к приятелю, проживающему на территории пригородного ДНТ «Родник», с которым стал распивать алкогольные напитки, впоследствии к их компании присоединились знакомые мужчина и женщина. Вчетвером они продолжили употреблять спиртное.

Вечером 10 декабря на фоне алкогольного опьянения между 43-летним и 36-летним мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой подозреваемый металлической кочергой и топором нанес противнику множество ударов по голове, туловищу и конечностям, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший некоторое время оставался жив, но под утро от полученных повреждений скончался. После его смерти хозяин дома позвонил в скорую медицинскую помощь и полицию.  

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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