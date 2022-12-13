В Бурятии прокуратура вступилась за ребенка-инвалида

Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы о нарушении жилищных прав ее ребенка-инвалида.

«Установлено, что несовершеннолетняя страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире. Несмотря на нуждаемость семьи, жилое помещение местной администрацией не предоставлялось со ссылкой на отсутствие такой возможности»,

- сообщили в прокуратуре Бурятии.



После межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации города Северобайкальск. Он потребовал предоставить во внеочередном порядке жилое помещение для девочки и ее мамы с учетом необходимой площади. Жилье предоставили по договору социального найма. Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил.

В итоге, решение суда исполнили. Маму с дочерью обеспечили жильем.



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